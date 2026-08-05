「議家相聚」新竹市議會舉辦議員職員回娘家 高虹安也來了

新竹市議會今天舉辦第115年度議員、職員工回娘家活動。上百位參與市議會過去現在未來的前輩後進齊聚一堂，共同見證新竹市議會的進步史。議長許修睿說，在歷屆議長、議員前輩們奠定的良好基礎以及經驗傳承下，新竹市議會的設備不斷的精進，目前正積極進行議事廳的整修，對議員們未來的問政品質、以及市民收看直播的畫質有很大的助益。

許修睿說，也期許新竹市長高虹安對於包括市政府與議會的市政中心整體規畫，以專案變更的方式，好好選址規畫，符合時代與實際需求。

市長高虹安致詞時指出，每年參加新竹市議會回娘家活動都感到非常溫馨，看得出市議會的團結力與向心力。對於攸關市民洽公與行政人員辦公的新市政中心，她也回應目前已經進行標案作業，預計今年將會評選出爐。

高虹安說，雖然因整修工程暫時無法進入議事廳內，但回娘家的議員前輩們，對於開會場域的不斷翻新非常感動，紛紛認同議事廳的整修是與時俱進，眾人在議會前廣場留下珍貴的大合照畫面。

新竹市議會建物前身使用為新竹縣議會，於1953年落成啟用，因為是70幾年的歷史建物，期間經過多次整修，大多尊重原貌，至今仍保留青斗石獅、挑高騎樓以及木造屋頂椽架等歷史元素。這次議事廳整修工程於7月21開工，整修項目主要以電子及影音設備的全面數位化，因應未來開會期間密集簡報投影所需，另外包括中控室、天花板燈具、冷氣等更新優化工程，也將一併列入議事廳整修項目。

許修睿表示，定期開會討論、質詢議案等是議員們的天職，因此議程並不會因為整修而暫停，這也是整個工程最大的挑戰，工期將分為兩階段進行，7月21至9月7日進行第一階段，完工後召開第11屆第8次定期大會；定期會後進行第二階段整修，預計10月13至12月13日。未來完工後，全新的設備提升，會讓議員們的問政環境與品質非常有感。

新竹市1982年改制升格後，於現址正式成立第一屆新竹市議會，從第一屆的24名議員，到第11屆的34名議員，累計產出324席次的議員，下一屆（第12屆Ｐ）因增加山地原住民議員，總計人數會有35席議員。