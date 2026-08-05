國民黨中常會移師竹北 吳旭智出擊、基層齊喊「竹北市長唯一支持」

國民黨中常會與民眾黨中央委員會今天同步移師竹北舉行。國民黨竹北市長參選人吳旭智今天也反擊，中午在逾50名基層支持者到場力挺下，高喊「竹北市長唯一支持吳旭智」。吳強調，自己最能回應竹北在地民意，也是最適合代表「藍白合」帶領竹北向前邁進的不二人選。

今天下午2點是國民黨舉行行動中常會暨小組長授證典禮，黨主席鄭麗文將親自出席授證小組長，會前代表國民黨角逐竹北市長的吳旭智，不僅號召150位小組長、黨員相挺，更帶來數十位青年夥伴，為選情注入強烈新血與活力。

這群竹北基層及青壯支持者共同集結，並由長期在竹北生活的科技界、教育界、弱勢服務界等擔任代表，將眾人具名的「竹北基層信任書」正式交付吳旭智，象徵竹北科技人才、年輕世代與地方基層對專業治理的期待，以及對吳旭智承擔竹北市長的共同託付。

吳旭智強調，過去8年，他用生命打拚，風雨無阻、晝夜不停，竹北的大事、小事，他都與民眾站在一起。未來的竹北需要一位有前瞻思維、有執行力，且能整合各方資源的領導者。他已做好萬全準備，秉持民意優先的初衷，攜手廣大市民與跨黨派力量，共同翻開竹北發展的全新篇章。現場的氣氛相當熱烈，基層紛紛高喊「吳旭智凍蒜、國民黨勝利」、「縣長徐欣瑩、市長吳旭智」。

談及對竹北的未來規畫，吳旭智表示，將以過往施政經驗與政績為基礎，推動竹北全面升級，首波提出「縣市一體、竹北升級」、「東西互補、均衡發展」及「運輸無縫、安心步行」三大主軸。他指出，未來將深化竹北市公所與新竹縣政府的聯合治理，整合縣府資源提升公共建設品質；同時推動東區聚焦高科技與智慧產業、西區鬆綁土地限制並挹注公共建設、運動遊憩及文化資源，促進區域均衡發展；此外，也將整合縣府與公所的大眾運輸資源，優化智慧轉乘系統，打造「不開車也方便」的生活圈。未來還將陸續提出教育、全民AI、社會福利等政策，勾勒竹北整體發展藍圖。