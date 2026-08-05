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人氣退燒、收支見紅 桃園多座藝文館遭點名檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園部分藝文館舍參觀人次和收入下滑，被審計處點名檢討。文化局回應，將透過差異化策展、跨域合作、數位行銷及公私協力等方式，持續提升場館量能。圖為被點名參觀人次下降的「淘動漫」。聯合報系資料照
桃園部分藝文館舍參觀人次和收入下滑，被審計處點名檢討。文化局回應，將透過差異化策展、跨域合作、數位行銷及公私協力等方式，持續提升場館量能。圖為被點名參觀人次下降的「淘動漫」。聯合報系資料照

桃園39處藝文館舍近3年參訪人次突破332萬，但部分館舍人氣下滑、收支失衡，審計處點名應強化跨局處合作、提升行銷及永續經營。文化局回應，歷史建築與文化資產館舍肩負保存、教育及公共服務使命，難以單一參訪人數或收支衡量績效，未來將透過差異化策展、跨域合作、數位行銷及公私協力等方式，持續提升場館量能與文化體驗品質。

桃園市審計處指出，截至去年底，文化局及所屬機關轄管公立藝文場館共40處，扣除尚未完工的桃園市立美術館外，共有39處正式營運，包括6處文創園區、14處博物館、5處表演藝術場館、8處城市故事館、3處美術館及展覽場所、2處影視推廣空間及1處舊城再生基地。近3年整體參訪人次由2023年的119萬餘人次，成長至去年的332萬餘人次。

不過，審計處抽查14處文創園區及城市故事館發現，部分館舍參訪熱度下滑。其中，憲光二村眷村文化園區因桃園地景藝術節停辦及第二期工程尚未完工，日均參訪人次由2024年的488人降至去年的292人；淘動漫雖持續舉辦國際動漫展、蜘蛛人宇宙等主題活動，但日均參訪人次由687人降至417人；桃園77藝文町受工程影響，日均參訪人次由410人降至318人。

調查也發現，14處館舍中有7處近3年累計收入不足支應維護費用，其中八塊厝民俗藝術村、憲光二村眷村文化園區、中平路故事館及楊梅故事園區等4處，3年累計收支短絀均逾100萬元。

文化局回應，轄管場館多屬歷史建築及文化資產，受文化資產保存法及建築條件限制，各館規模、交通條件、展示定位及容留人數不同，因此難以單一指標評估營運績效。不過近年整體活化成果已逐步展現，包括壢小故事森林、中平路故事館、龜山眷村故事館、太武新村眷村文化園區及馬祖新村眷村文創園區等館舍，參訪人數均持續成長。

文化局表示，未來將持續整合社區、學校及藝文團體資源，推動特色策展、跨域合作及公私協力，並運用「藝遊桃園文化行旅數位平台」、數位集章、社群媒體及短影音等方式擴大行銷，提升場館吸引力與永續經營能力。

桃園 文化局 歷史建築

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