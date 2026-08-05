桃園估破3萬人失智 市府推初診綠色通道、補助3000元

桃園市失智人口持續增加，推估今年已達3萬1825人，占65歲以上人口失智盛行率約7.99%，如何及早發現、縮短診斷等待及減輕家庭照顧負擔，已成重要課題。市府今宣布推動失智照護再升級，將建構「社區早期發現、診斷就醫支持、分級分流與家庭支持」三段式照護網，並推出初診綠色通道、3000元篩檢補助及智慧平安符等措施，打造更完整的失智照護體系。

目前桃園推估失智人口約3萬1825人，隨高齡化加速，照護需求持續攀升；2025年失能服務率為58.44%，失智家庭普遍面臨照顧負荷增加、個案難以及早發現，以及民眾對篩檢與就醫資源不熟悉，容易延誤診斷等三大困境。

為改善早期發現不足問題，市府今在市政會議表示將推動三段式照護網，第一階段由被動等待轉為主動介入，建立「社區雷達網」，透過13區衛生所辦理社區記憶篩檢及衛教活動，並串聯警察局、社會局及交通局共同辨識潛在個案，同時培訓6229位失智友善天使、設置120處失智友善組織，讓更多失智長者能在社區中被及早發現並接受協助。

第二階段聚焦縮短就醫等待時間。衛生局表示，目前失智患者從就醫到確診往往需等待約60天，未來將建立失智初診綠色通道，每周保留3個優先初診名額，目標將等待時間縮短至7天，並確保患者可於3次就醫內完成診斷。此外，今年將新增部立桃園醫院失智共照中心，與既有9家醫院共照中心共同提供診療服務，提升醫療量能。

完成診斷後，市府將推動分級分流照護機制，依個案病程及需求提供不同服務，包括社區據點早期照護、失智共同照護中心、住宿型機構及居家服務等，並結合長照、醫療及社福資源，讓患者能獲得持續性的照護、減輕家庭照顧壓力。

除照護服務外，市府也推出2項新措施鼓勵民眾及早接受評估。衛生局表示，民眾經基層診所篩檢、完成失智評估並確診後，可申請3000元補助，希望降低民眾接受診斷門檻。

另推出結合科技與信仰概念的「智慧平安符」，民眾可透過APP完成登錄，失智長者配戴後若走失，協尋民眾掃描QR Code即可協助聯繫家屬，提升協尋效率，打造從社區、醫療到家庭支持的完整失智照護網絡。