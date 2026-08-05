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桃園市基層清潔隊員產業工會陳抗前獲准成立 今上街頭要求立即協商

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市基層清潔隊員產業工會陳抗前一晚獲准成立，今到市府門口拉布條要求環保局官員立即開啟實質協商。記者陳俊智／攝影
桃園市基層清潔隊員產業工會陳抗前一晚獲准成立，今到市府門口拉布條要求環保局官員立即開啟實質協商。記者陳俊智／攝影

桃園30多名清潔隊員因基層聲音無法透過既有管道傳達與提升權益，想成立「桃園市基層清潔隊員產業工會」頻頻受阻，終在昨晚拿到證書。工會感謝市長張善政在關鍵時刻做決定，但為了成員權益，今仍到市府門口拉布條陳情，要求環保局盡快與工會展開實質協商。

桃園市基層清潔隊員產業工會（簡稱「桃清產工」）指出，工會是依法申請成立組織，6月1日已將資料送桃園市政府，勞動局6月上旬審查完畢，確認一切合法無虞送交市府簽核，但證書等了2個多月無下文，側面了解，市府官員透露「長官覺得市政府工會太多」、「市民觀感不佳」、「工會成立太晚」等情。

桃清產工表示，桃市府身為行政機關，不僅未保持行政中立，反而「球員兼裁判」，公然刁難違法，但昨天下午收到市府訊息，確定會取得工會證書和理事長證書 感謝市長張善政在關鍵時刻做正確決定。

桃清產工強調，工會不是一味地要跟市政府對抗，但是新工會的成立，代表從前市長鄭文燦執政以來，體制內工會協商已無法解決基層需求，才會有更多的工會。接下來，希望環保局官員要跟隨市長的腳步，立即跟桃清產工實質協商。

桃園市基層清潔隊員產業工會<a href='/search/tagging/2/陳抗' rel='陳抗' data-rel='/2/127565' class='tag'><strong>陳抗</strong></a>前一晚獲准成立，今到市府門口拉布條要求環保局官員立即開啟實質協商。記者陳俊智／攝影
桃園市基層清潔隊員產業工會陳抗前一晚獲准成立，今到市府門口拉布條要求環保局官員立即開啟實質協商。記者陳俊智／攝影

工會 桃園 陳抗 張善政

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