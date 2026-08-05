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桃園敬老卡點數加碼但不開放累積 張善政花10分鐘親揭原因

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園敬老愛心卡是否加碼引發熱議。桃園市長張善政今在市政會議花10分鐘重申，敬老愛心卡不是現金福利，而是鼓勵長輩規律外出、促進健康及社會參與，因此點數不能跨月累積，否則將失去制度設計的初衷。記者朱冠諭／攝影
桃園敬老愛心卡是否加碼引發熱議。桃園市長張善政今在市政會議花10分鐘重申，敬老愛心卡不是現金福利，而是鼓勵長輩規律外出、促進健康及社會參與，因此點數不能跨月累積，否則將失去制度設計的初衷。記者朱冠諭／攝影

桃園敬老愛心卡如何加碼，近日點燃年底市長選戰攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰主張，敬老愛心卡應提高至每月1200點、點數可累積至年底，並擴大至超商、超市等通路使用。桃園市長張善政今則在市政會議花10分鐘重申，敬老愛心卡不是現金福利，而是鼓勵長輩規律外出、促進健康及社會參與，因此點數不能跨月累積，否則將失去制度設計的初衷。

黃世杰近期主張敬老愛心卡應提高至1200點、點數可累積至年底，並可在超商、超市、農漁會、健保藥局及特約醫院使用。他也批張善政「學人家只學半套」，直言市府不甘願照顧長輩。

對此，張善政今在市政會議解釋完整政策理念。他表示，討論增加點數或開放累積前，必須先釐清政策目的。桃園目前有兩項照顧長輩的重要政策工具，一是三節及重陽敬老禮金，一是敬老愛心卡，兩者功能不同，不應混為一談。

張善政指出，桃園每年發放三節及重陽敬老禮金共1萬5000元，長輩可自由支配，是六都最完整的敬老禮金制度；敬老愛心卡則肩負鼓勵長輩走出家門、維持健康及參與社會的任務，屬於「一半引導、一半福利」的政策，不是另一筆沒有使用限制的現金補助。

他強調，如果開放點數一路累積到年底，長輩可能幾個月才使用一次，甚至年底集中消費，無法達到鼓勵每月規律外出、持續參與活動的效果，因此維持按月使用，才符合制度設計的本意，「敬老禮金與敬老愛心卡就像飛機的兩個翅膀，一項提供生活支持，一項鼓勵健康與社會參與，缺一不可。」

張善政說，此次敬老愛心卡新增醫療補助、銀髮肌力課程、愛心計程車補助提高至每趟90點、預立醫療照護諮商及農會消費等5大項目，仍以健康促進及在地生活為核心，而非全面開放一般購物。

對於外界主張提高至1200點並全面開放購物，張善政表示，若採取該方案，每年約需增加72億元支出，對市府財政將造成沉重負擔；相較下，此次敬老愛心卡升級約增加20多億元預算，仍在財政可負擔範圍內，市府將兼顧照顧長輩需求與財政永續，讓敬老禮金與敬老愛心卡相輔相成，發揮最大的政策效益。

張善政 敬老卡 桃園

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