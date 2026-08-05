桃竹苗勞動分署全國技能競賽奪92奬 呂羽昕五年磨一劍中式服裝奪金

全國技能競賽日前落幕，勞動力發展署桃竹苗分署在52項職類勇奪14金、17銀、14銅、22優勝、25佳作，展現分署長期投入技能培育與選手訓練的成果；其中和台南應用科大培訓的中式服裝職類選手呂羽昕，憑藉扎實技術與細膩創意勇奪金牌。

呂羽昕的外婆從事服裝修改，她從小受外婆影響對服飾製作萌生興趣，讀關西高中期間，在老師鼓勵下踏入技能競賽領域，2022年起利用寒暑假至桃竹苗分署接受訓，分署多年來提供專業場地、設備、師資及住宿資源，她也累積競賽實力。

備戰本屆全國技能競賽期間，呂羽昕面對中式服裝職類題型改變帶來的全新挑戰，包括在設計構思與版型製作上陷入瓶頸，為此特地返回桃竹苗分署展開密集訓練，在指導老師徐彥芬及專業師資團隊協助下，逐步突破技術難關，重新建立信心與方向，最終將多年累積的實力完整展現在競賽舞台，摘下全國技能競賽中式服裝職類金牌，她特別感謝桃分署長達五年的培訓，讓自己能寫下最亮眼的成果。

訓練師徐彥芬表示，今年中式服裝職類競賽首度跳脫傳統旗袍製作框架，評分重點除製作技術，更著重選手的設計思維、美感表現及整體完成度。呂羽昕在備賽過程中展現高度學習力與執行力，能將專業師資提供的建議融入作品設計，逐步發展出兼具創意與工藝水準的製作成果。決賽作品在腰身服貼度、盤扣設計、線條比例及整體平整度等細節處理上皆展現優異水準，不僅兼顧傳統中式服裝的工藝精神，也融入個人設計特色，因此獲得評審青睞，成功摘下金牌。

徐彥芬指出，呂羽昕最大的收穫不只是技術能力的精進，更是面對挑戰時的成熟與自信。從過去容易受比賽結果影響，到學會專注於作品本身與技術表現，她逐漸建立穩定的競賽節奏，也讓多年累積的實力得以在決賽舞臺上完整展現，最終迎來屬於自己的金牌榮耀。

桃竹苗分署長賴家仁表示，技能競賽是培育產業人才的重要途徑，也是青年與職場接軌的最佳舞台。技能人才的培育需要長期累積，從認識技能、探索興趣，到投入訓練及參與競賽，每一個階段都是青年累積專業實力的重要歷程，桃竹苗分署將持續結合學校、產業及訓練資源，建構從技能扎根、競賽培育到職涯發展的完整培育體系，陪伴青年以技能累積實力，拓展未來職涯發展。

呂羽昕（右）勇奪全國技能競賽金牌，頒獎典禮上接受賴清德總統表揚。圖／勞動署桃竹苗分署提供

從5年的苦練到站上最高頒獎台，呂羽昕在桃竹苗分署一步步累積實力。圖／勞動署桃竹苗分署提供