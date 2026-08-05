快訊

學校放不下「慣老闆」心態 找不到老師是必然結果

邵昕兒遭控交友騙吃騙喝　「約吃火鍋只帶10元」讓人代墊餐費從不還錢

中職／為何「財富自由」還要當教練？徐展元曝王建民4字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

桃竹苗勞動分署全國技能競賽奪92奬 呂羽昕五年磨一劍中式服裝奪金

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃竹苗分署與台南應用科技大學培訓呂羽昕勇奪全國技能競賽金牌。圖／勞動署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署與台南應用科技大學培訓呂羽昕勇奪全國技能競賽金牌。圖／勞動署桃竹苗分署提供

全國技能競賽日前落幕，勞動力發展署桃竹苗分署在52項職類勇奪14金、17銀、14銅、22優勝、25佳作，展現分署長期投入技能培育與選手訓練的成果；其中和台南應用科大培訓的中式服裝職類選手呂羽昕，憑藉扎實技術與細膩創意勇奪金牌。

呂羽昕的外婆從事服裝修改，她從小受外婆影響對服飾製作萌生興趣，讀關西高中期間，在老師鼓勵下踏入技能競賽領域，2022年起利用寒暑假至桃竹苗分署接受訓，分署多年來提供專業場地、設備、師資及住宿資源，她也累積競賽實力。

備戰本屆全國技能競賽期間，呂羽昕面對中式服裝職類題型改變帶來的全新挑戰，包括在設計構思與版型製作上陷入瓶頸，為此特地返回桃竹苗分署展開密集訓練，在指導老師徐彥芬及專業師資團隊協助下，逐步突破技術難關，重新建立信心與方向，最終將多年累積的實力完整展現在競賽舞台，摘下全國技能競賽中式服裝職類金牌，她特別感謝桃分署長達五年的培訓，讓自己能寫下最亮眼的成果。

    

訓練師徐彥芬表示，今年中式服裝職類競賽首度跳脫傳統旗袍製作框架，評分重點除製作技術，更著重選手的設計思維、美感表現及整體完成度。呂羽昕在備賽過程中展現高度學習力與執行力，能將專業師資提供的建議融入作品設計，逐步發展出兼具創意與工藝水準的製作成果。決賽作品在腰身服貼度、盤扣設計、線條比例及整體平整度等細節處理上皆展現優異水準，不僅兼顧傳統中式服裝的工藝精神，也融入個人設計特色，因此獲得評審青睞，成功摘下金牌。

徐彥芬指出，呂羽昕最大的收穫不只是技術能力的精進，更是面對挑戰時的成熟與自信。從過去容易受比賽結果影響，到學會專注於作品本身與技術表現，她逐漸建立穩定的競賽節奏，也讓多年累積的實力得以在決賽舞臺上完整展現，最終迎來屬於自己的金牌榮耀。 

  

桃竹苗分署長賴家仁表示，技能競賽是培育產業人才的重要途徑，也是青年與職場接軌的最佳舞台。技能人才的培育需要長期累積，從認識技能、探索興趣，到投入訓練及參與競賽，每一個階段都是青年累積專業實力的重要歷程，桃竹苗分署將持續結合學校、產業及訓練資源，建構從技能扎根、競賽培育到職涯發展的完整培育體系，陪伴青年以技能累積實力，拓展未來職涯發展。

呂羽昕（右）勇奪全國技能競賽金牌，頒獎典禮上接受賴清德總統表揚。圖／勞動署桃竹苗分署提供
呂羽昕（右）勇奪全國技能競賽金牌，頒獎典禮上接受賴清德總統表揚。圖／勞動署桃竹苗分署提供

從5年的苦練到站上最高頒獎台，呂羽昕在桃竹苗分署一步步累積實力。圖／勞動署桃竹苗分署提供
從5年的苦練到站上最高頒獎台，呂羽昕在桃竹苗分署一步步累積實力。圖／勞動署桃竹苗分署提供

呂羽昕（右）感謝徐彥芬老師這些年的指導，讓她圓夢奪金。圖／勞動署桃竹苗分署提供
呂羽昕（右）感謝徐彥芬老師這些年的指導，讓她圓夢奪金。圖／勞動署桃竹苗分署提供

服裝 全國技能競賽 勞動力

延伸閱讀

台南應用科大全國技能競賽2金1銀2銅1佳作 技職實力教學成果獲肯定

全國技能競賽落幕 中彰投分署奪7金7銀7銅

全國技能競賽頒獎 賴總統：持續投資技職教育

父罹癌、母扛3份工養家 彰化木工少年三度挑戰全國賽拚國手夢

相關新聞

24小時不打烊 竹市增21無人回收站 集點抽黃金

新竹市政府今年再擴增無人回收站至四十三處，除了選定市民活動中心，也進駐天公壇、新竹漁港竹風漁市，廿四小時服務不打烊。副市長林琨瀚實地體驗，分享除了可回收寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池，今年也新增回收「紙杯」，方便民眾做環保。

桃園市基層清潔隊員產業工會陳抗前獲准成立 今上街頭要求立即協商

桃園30多名清潔隊員因基層聲音無法透過既有管道傳達與提升權益，想成立「桃園市基層清潔隊員產業工會」頻頻受阻，終在昨晚拿到證書。工會感謝市長張善政在關鍵時刻做決定，但為了成員權益，今仍到市府門口拉布條陳情，要求環保局盡快與工會展開實質協商。

桃園敬老卡點數加碼但不開放累積 張善政花10分鐘親揭原因

桃園敬老愛心卡如何加碼，近日點燃年底市長選戰攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰主張，敬老愛心卡應提高至每月1200點、點數可累積至年底，並擴大至超商、超市等通路使用。桃園市長張善政今則在市政會議花10分鐘重申，敬老愛心卡不是現金福利，而是鼓勵長輩規律外出、促進健康及社會參與，因此點數不能跨月累積，否則將失去制度設計的初衷。

桃竹苗勞動分署全國技能競賽奪92奬 呂羽昕五年磨一劍中式服裝奪金

全國技能競賽日前落幕，勞動力發展署桃竹苗分署在52項職類勇奪14金、17銀、14銅、22優勝、25佳作，展現分署長期投入技能培育與選手訓練的成果；其中和台南應用科大培訓的中式服裝職類選手呂羽昕，憑藉扎實技術與細膩創意勇奪金牌。

桃園八德觀光旅館卡拉OK噪音擾鄰 業者道歉允改進

桃園市八德區首家觀光飯店「千塘行旅」6月初風光開幕，因周邊都是住宅大樓，昨晚傳出館內卡拉OK太大聲，噪音擾鄰，民眾抱怨連連；業者今為此事道歉，允諾未來會建議客人辦活動最晚在晚上9時結束。

防失智長者走失 桃園市民卡APP新增QR Code協尋功能

桃市府今在市政會議宣布推出失智長者防走失新服務，民眾可透過市民卡APP登錄長者基本資料，下載專屬QR Code後貼在拐杖、隨身包包等常用物品，一旦長者走失，警方或熱心民眾即可透過掃描QR Code協助聯繫家屬，加速協尋返家。市長張善政表示，失智長者走失是許多家庭最擔心的問題，希望透過簡單又便利的數位工具，降低走失風險，減少家屬焦急等待的時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。