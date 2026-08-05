快訊

柯文哲電子監控「腳環改手環」 拄拐杖到派出所…喊沒事

黃偉哲指台糖油品部賣汽柴油 高檢署主任：雞同鴨講不知所云

金秀賢全面復出！官宣10月海外粉絲見面會　2萬人場地曝光掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園八德觀光旅館卡拉OK噪音擾鄰 業者道歉允改進

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德區首間觀光旅館「千塘行旅」6月風光開幕，昨因噪音擾鄰引發民怨，業者為此道歉並允諾改進。記者陳俊智／攝影
桃園市八德區首間觀光旅館「千塘行旅」6月風光開幕，昨因噪音擾鄰引發民怨，業者為此道歉並允諾改進。記者陳俊智／攝影

桃園市八德區首家觀光飯店「千塘行旅」6月初風光開幕，因周邊都是住宅大樓，昨晚傳出館內卡拉OK太大聲，噪音擾鄰，民眾抱怨連連；業者今為此事道歉，允諾未來會建議客人辦活動最晚在晚上9時結束。

「千塘行旅」位於八德擴大重劃區，緊鄰建德路，與北青桃寶館、桃漾館僅隔一條馬路，周邊還有不少住宅大樓。開幕時，市長張善政、國民黨前主席朱立倫等人都出席祝賀。張更誇飯店地理位置優越，鄰近捷運綠線G01站，隨著捷運綠線北段預計年底通車，加上綠線延伸中壢推動，未來將能串聯桃園各行政區及周邊重大建設，帶動八德發展成桃園重要核心樞紐；此外，今年桃園燈會主燈「金屬馬」也由飯店認養，成為飯店及地方的新地標。

然而，飯店昨晚有活動，民眾在天井露台高歌跳舞，由於是半開放空間，卡拉OK聲音傳到對街，民眾不堪其擾，四處投訴陳情，聲音仍持續到晚間9時。

業者回應，昨晚有接到里長轉達鄰近住戶意見，為兼顧周邊居民的生活品質及維持良好的鄰里關係，也讓未來相關活動能順利進行，將建議客人舉辦活動最晚在晚上9時前結束，造成不便之處，敬請見諒。

桃園市八德區首間觀光旅館「千塘行旅」6月風光開幕，昨因噪音擾鄰引發民怨，業者為此道歉並允諾改進。記者陳俊智／攝影
桃園市八德區首間觀光旅館「千塘行旅」6月風光開幕，昨因噪音擾鄰引發民怨，業者為此道歉並允諾改進。記者陳俊智／攝影

噪音 桃園 中壢

延伸閱讀

鄰屏東榮總 屏東市和生市地重劃區3筆抵費地公開標售

2026桃園海客季熱鬧登場 蘇俊賓：海客三部曲翻轉珍珠海岸新風貌

桃園敬老卡升級 明年增農會消費

桃園大溪第二個過年 關聖帝君誕辰明後天入夜全日遶境 老城區交管

相關新聞

24小時不打烊 竹市增21無人回收站 集點抽黃金

新竹市政府今年再擴增無人回收站至四十三處，除了選定市民活動中心，也進駐天公壇、新竹漁港竹風漁市，廿四小時服務不打烊。副市長林琨瀚實地體驗，分享除了可回收寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池，今年也新增回收「紙杯」，方便民眾做環保。

桃園八德觀光旅館卡拉OK噪音擾鄰 業者道歉允改進

桃園市八德區首家觀光飯店「千塘行旅」6月初風光開幕，因周邊都是住宅大樓，昨晚傳出館內卡拉OK太大聲，噪音擾鄰，民眾抱怨連連；業者今為此事道歉，允諾未來會建議客人辦活動最晚在晚上9時結束。

防失智長者走失 桃園市民卡APP新增QR Code協尋功能

桃市府今在市政會議宣布推出失智長者防走失新服務，民眾可透過市民卡APP登錄長者基本資料，下載專屬QR Code後貼在拐杖、隨身包包等常用物品，一旦長者走失，警方或熱心民眾即可透過掃描QR Code協助聯繫家屬，加速協尋返家。市長張善政表示，失智長者走失是許多家庭最擔心的問題，希望透過簡單又便利的數位工具，降低走失風險，減少家屬焦急等待的時間。

苗栗敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點年底上路 鍾東錦有堅持

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），因系統介接問題，預計今年底上路，縣長鍾東錦強調敬老愛心卡不是完全福利政策，有點故意去輔導農業政策，因此堅持到農會消費，1周最多1次，每次最多100元，還有鼓勵長輩多走動的作用。

竹市中油油庫重劃 再奪國家卓越建設獎

新竹市中油油庫市地重劃工程再傳捷報！繼獲第27屆國家建築金質獎「規畫設計類」全國首獎後，該工程再獲「2026國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎，於日前由地政處長何憲棋代表市長高虹安出席領獎。高虹安表示，本案接連獲得兩項國家級建設獎項，肯定市府在土地整體開發、工程設計及環境永續等面向的投入，展現竹市推動城市再生與產業升級的成果。

桃園敬老卡升級 明年增農會消費

桃園市長張善政昨宣布，敬老愛心卡明年元旦升級，新增農會消費、醫療補助、銀髮肌力課等，由於長輩已有敬老金可運用，不開放超商消費。主張敬老卡開放超商消費的民進黨市長參選人黃世杰批市府福利做半套，市府新聞處長羅楚東再反擊，黃是開芭樂政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。