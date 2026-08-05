桃園八德觀光旅館卡拉OK噪音擾鄰 業者道歉允改進

桃園市八德區首家觀光飯店「千塘行旅」6月初風光開幕，因周邊都是住宅大樓，昨晚傳出館內卡拉OK太大聲，噪音擾鄰，民眾抱怨連連；業者今為此事道歉，允諾未來會建議客人辦活動最晚在晚上9時結束。

「千塘行旅」位於八德擴大重劃區，緊鄰建德路，與北青桃寶館、桃漾館僅隔一條馬路，周邊還有不少住宅大樓。開幕時，市長張善政、國民黨前主席朱立倫等人都出席祝賀。張更誇飯店地理位置優越，鄰近捷運綠線G01站，隨著捷運綠線北段預計年底通車，加上綠線延伸中壢推動，未來將能串聯桃園各行政區及周邊重大建設，帶動八德發展成桃園重要核心樞紐；此外，今年桃園燈會主燈「金屬馬」也由飯店認養，成為飯店及地方的新地標。

然而，飯店昨晚有活動，民眾在天井露台高歌跳舞，由於是半開放空間，卡拉OK聲音傳到對街，民眾不堪其擾，四處投訴陳情，聲音仍持續到晚間9時。

業者回應，昨晚有接到里長轉達鄰近住戶意見，為兼顧周邊居民的生活品質及維持良好的鄰里關係，也讓未來相關活動能順利進行，將建議客人舉辦活動最晚在晚上9時前結束，造成不便之處，敬請見諒。