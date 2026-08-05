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防失智長者走失 桃園市民卡APP新增QR Code協尋功能

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布推出失智長者防走失新服務，民眾可透過市民卡APP登錄長者基本資料，下載專屬QR Code後貼在拐杖、隨身包包等常用物品，一旦長者走失，即可透過掃描QR Code協助聯繫家屬。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今宣布推出失智長者防走失新服務，民眾可透過市民卡APP登錄長者基本資料，下載專屬QR Code後貼在拐杖、隨身包包等常用物品，一旦長者走失，即可透過掃描QR Code協助聯繫家屬。記者朱冠諭／攝影

桃市府今在市政會議宣布推出失智長者防走失新服務，民眾可透過市民卡APP登錄長者基本資料，下載專屬QR Code後貼在拐杖、隨身包包等常用物品，一旦長者走失，警方或熱心民眾即可透過掃描QR Code協助聯繫家屬，加速協尋返家。市長張善政表示，失智長者走失是許多家庭最擔心的問題，希望透過簡單又便利的數位工具，降低走失風險，減少家屬焦急等待的時間。

張善政表示，失智症已是高齡社會相當普遍的現象，許多失智長者可能在毫無察覺的情況下獨自外出，最後找不到回家的路。他也分享自身照顧長輩的經驗，曾接獲家人通知長輩走失，當下立刻放下手邊工作返家尋人，深刻體會家屬焦急、不安的心情，因此市府一直思考如何透過更有效率的方式，協助家屬在第一時間找回走失長者。

張善政指出，市府此次在市民卡APP新增失智長者防走失功能，家屬只要登入系統，填寫長者相關資料，即可下載專屬QR Code，自行列印後貼在長者經常使用的物品，例如拐杖、手杖、隨身包包等。

若長者不慎走失，警方或民眾發現後掃描QR Code，即可取得聯絡資訊，警方可立即通知家屬並協助長者返家；一般民眾也可第一時間聯繫警方，共同協助留住長者、避免持續走失，提高尋獲效率；市府此次也與桃園3間重要宮廟合作，包括景福宮、慈護宮及仁海宮，共同製作3款平安符，分別以開漳聖王、桃園媽及中壢媽為主題，提供長者隨身配戴。

張善政表示，平安符除了象徵宗教信仰，也希望為長者及家屬增添一份心理上的安心與寄託，市府透過結合科技與宗教信仰，打造更完善的失智照護支持系統，讓照顧家庭在面對長者走失風險時，多一項便利且實用的協助工具。

他強調，這項新功能操作簡單，只要完成登錄、下載並列印QR Code，即可貼在長者常用物品上，看似是一個小小的設計，卻能在關鍵時刻發揮重要作用，協助更多失智長者平安返家，也讓家屬照顧時更加安心。

桃市府推出失智長者防走失新服務，並與景福宮、慈護宮及仁海宮合作推出3款平安符，提供長者隨身配戴。記者朱冠諭／攝影
桃市府推出失智長者防走失新服務，並與景福宮、慈護宮及仁海宮合作推出3款平安符，提供長者隨身配戴。記者朱冠諭／攝影

失智 長者 失智症

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