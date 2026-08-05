聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點年底上路 鍾東錦有堅持
苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），因系統介接問題，預計今年底上路，縣長鍾東錦強調敬老愛心卡不是完全福利政策，有點故意去輔導農業政策，因此堅持到農會消費，1周最多1次，每次最多100元，還有鼓勵長輩多走動的作用。
苗栗縣敬老愛心卡持卡數約8萬張，每個月額度700點，過去適用在搭乘鐵路及公車客運，今年6月擴大到搭乘計程車，7月再擴大至農會消費，縣府並研議每個月搭乘計程車200點，及農會消費100點，共300點通用，也備受期待，議員禹耀東、鄭碧玉及許櫻萍等人都關心。
禹耀東、鄭碧玉都接獲反映，有些長輩希望敬老愛心卡不僅可以在農會消費，擴大到便利商店消費更有實惠，此外，許多年齡層65歲至70歲長輩體力、健康許可，建議擴大開放使用騎YouBike，許櫻萍則曝有鄉親連在苗栗火車站搭計程車，連叫5輛計程車，都沒有搭配使用敬老愛心卡，不用說是偏鄉，連在苗栗市計程車的200點，看得到卻不好用。
縣府社會處長張國棟表示，敬老愛心卡每月搭計程車、農會消費合用300點，因系統介接問題，預計今年底可以完成，至於裝機配合敬老愛心卡計程車，約需1至2萬元，大車隊比較可以配合，車隊先墊付車資，但小車隊意願較低，縣府會持續協調加入，敬老愛心卡擴大到超商、YouBike等議題，因認卡不認人，恐怕老人家會交由別人使用，無法落實美意，還要進一步研議。
「敬老愛心卡不是完全福利政策，有點故意去輔導農業政策」！鍾東錦說，如果開放到便利商店使用，農會根本不是對手，且將來300點，也不能1次用完，至少隔1周1次，每次最多100元，故音有點麻煩，希望長輩多走動，且1次消費可能不只100元，例如買1包米250元，就要自付150元，帶動增加農會及農友收入。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。