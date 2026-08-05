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竹市中油油庫重劃 再奪國家卓越建設獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中油油庫市地重劃區星際探索區規畫圖。圖／新竹市政府提供
中油油庫市地重劃區星際探索區規畫圖。圖／新竹市政府提供

新竹市中油油庫市地重劃工程再傳捷報！繼獲第27屆國家建築金質獎「規畫設計類」全國首獎後，該工程再獲「2026國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎，於日前由地政處長何憲棋代表市長高虹安出席領獎。高虹安表示，本案接連獲得兩項國家級建設獎項，肯定市府在土地整體開發、工程設計及環境永續等面向的投入，展現竹市推動城市再生與產業升級的成果。

高虹安表示，中油油庫市地重劃區面積約11.4公頃，為竹市近35年來規模最大的公辦市地重劃案。市府以「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」為發展主軸，將昔日的儲油基地轉型為兼具產業、教育、社福、休憩及文化功能的新場域，並串聯竹科X基地、藝文高地及台肥科技商務區，形塑約38公頃創新產業廊帶，逐步實踐「產業創新」、「新竹好學」、「宜居永續」施政願景。

高虹安指出，本案不僅活化舊油庫土地，更透過整體開發補足公道五路沿線產業發展與公共服務機能。市府將工程建設、土地分配及招商引資同步推進，縮短土地開發完成至產業進駐的等待時間，讓開發效益盡早落實。此次獲國家卓越建設獎肯定，進一步展現竹市以重大開發帶動產業升級、完善公共服務及提升城市韌性的治理成果。

高虹安表示，本案以2.7公頃全國首座星際探索主題共融公園、約332公尺空中廊道及竹市最大斷面的（3.1公尺乘3.1公尺）共同管道為主要特色。公園結合油槽意象遊具、太空科普教育、跨齡無障礙遊具及智慧化管理；空中廊道串聯園區及周邊文化節點；共同管道則整合電力、自來水、電信及監視系統等管線，減少道路日後重複開挖。

高虹安指出，為妥善保存基地內約80餘株大型喬木，本案將於主體工程前辦理喬木移植專案發包，優先進行斷根及養護，以提高移植存活率。此外，透過營建剩餘資源、道路刨除料回用及公共工程土方交換，將原預估約3.2萬立方公尺需土量降至約2.2萬立方公尺，減少購土及施工碳排。

高虹安說，目前工程細部設計已近定案，預計於今年底前完成工程發包，工期約960天。市府將同步推進土地分配、招商規畫及產業媒合作業，並依工程期程完成公園、道路、共同管道及排水等公共設施，銜接後續土地點交及產業進駐，加速中油油庫重劃區整體開發。

中油油庫市地重劃區星際探索主題共融式公園規畫圖。圖／新竹市政府提供
中油油庫市地重劃區星際探索主題共融式公園規畫圖。圖／新竹市政府提供

高虹安表示，中油油庫市地重劃區面積約11.4公頃，市府以「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」為發展主軸，將昔日的儲油基地轉型為兼具產業、教育、社福、休憩及文化功能的新場域。圖／新竹市政府提供
高虹安表示，中油油庫市地重劃區面積約11.4公頃，市府以「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」為發展主軸，將昔日的儲油基地轉型為兼具產業、教育、社福、休憩及文化功能的新場域。圖／新竹市政府提供

中油 高虹安 金質獎 重劃區

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