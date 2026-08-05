24小時不打烊 竹市增21無人回收站 集點抽黃金

新竹市政府今年再擴增無人回收站至四十三處，除了選定市民活動中心，也進駐天公壇、新竹漁港竹風漁市，廿四小時服務不打烊。副市長林琨瀚實地體驗，分享除了可回收寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池，今年也新增回收「紙杯」，方便民眾做環保。

市長高虹安說，竹市二○二四年六月啟用無人回收站，累計至去年十二月，總計回收超過一一二萬支寶特瓶、十三萬支鋁罐、五萬支牛奶瓶、卅二萬顆廢乾電池，回收成果亮眼。

竹市府為擴大服務量能，今年攜手全豐光電股份有限公司擴點廿一處「碳竹雞」智慧回收機台，不僅可回收寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池等四大類回收物外，更新增「紙杯」回收項目，為全國首創可回收兩百四十至六六五毫升手搖飲紙杯的智慧回收設備。

「碳竹雞」智慧回收機台並具備「回收辨識」、「即時回饋」與「碳減量可視化」三大功能，民眾投入資源回收物後，即可獲得「實體一卡通儲值回饋」或「碳竹雞ＡＰＰ集點兌換商品券」，可回饋儲值金或集點兌換再生狗便袋、免費借傘券或賣場即享券等。

高虹安說，為持續推動智慧資源回收，市府將自八月十五日起推出「新竹投瓶王－回收金好運」投瓶集點抽黃金活動，邀請民眾踴躍使用智慧回收機台，市府未來也將朝「一里一站」的願景持續邁進，讓永續成為市民生活的一部分。