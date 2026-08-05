敬老政見 桃園敬老卡升級 明年增農會消費

桃園市長張善政昨宣布，敬老愛心卡明年元旦升級，新增農會消費、醫療補助、銀髮肌力課等，由於長輩已有敬老金可運用，不開放超商消費。主張敬老卡開放超商消費的民進黨市長參選人黃世杰批市府福利做半套，市府新聞處長羅楚東再反擊，黃是開芭樂政見。

桃市府社會局指出，桃園市敬老愛心卡每月八百點，明年起新增五大服務，包括愛心計程車補助每趟增至九十點、每人可申請一次五百點預立醫療諮商補助、運動中心銀髮肌力課程每堂補助兩百點、每月兩百點農會消費補助，及每月一百點醫療補助，涵蓋門急診掛號費、自費醫療項目。

張善政昨出席市議會臨時會，會後受訪說明，桃園是六都唯一發放春節、端午及中秋各兩千五百元三節禮金的直轄市，加上重陽敬老金兩千五百元，長者一年可領現金一萬元。敬老卡核心理念是「以福利引導長者行為」，希望藉由福利補助，鼓勵長者規律外出活動、維持肌力及健康管理。

張善政也提到，很多人質疑市府為何只開放農會通路，不開放一般超商，主因市府已有發放三節及重陽敬老禮金供長者自由運用；市府與農會合作，除了農會提供健康營養的有機蔬果，市府也可透過消費狀況掌握長者需求及營養攝取概況，同時照顧在地農民生計，一舉多得。

「預算逐步累進，不會一口氣增加很多，否則市府負擔不了。」張善政表示，若每月兩百點農會消費補助都用完，一年經費最高十二億元，市府評估過後認為費用可負擔而決定推動。社會局也說，敬老卡鼓勵長者每月外出活動，點數每月使用，不累計。

黃世杰競選辦公室指出，黃世杰早提出敬老卡點數加至一千兩百點、累積至年底不月結，還可至超商超市、農漁會、健保藥局、特約醫院使用的政見。黃世杰也在臉書發文，指張善政不甘願照顧長輩，學人家也只學半套，喊話市民要選更好的方案。

對此，桃市府新聞處長羅楚東回應，張市長具體說明方案、目的和財源，明年就可以上路，對照黃世杰一千兩百點全部抵消費的七十二億元「芭樂政見」，民進黨其他縣市參選人沒人敢跟進，連自己人都說服不了的政見，竟拿來欺騙桃園市民，是最壞示範。