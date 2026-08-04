巴威颱風重創苗栗南庄301農路善後 縣長、議員不同調迸火花

巴威颱風重創苗栗縣南庄鄉301農路，鹿湖、鹿山部落唯一聯絡道路阻斷，搶通縣議員陳品安、楊文昌聲聲急，縣長鍾東錦則認為災害搶修有輕重緩急，山上只有甜柿，一定會在產季前，修復至少讓搬運車可以通行外運，年後研議補償柿農，以後就不要再修路了。

301農路於巴威颱風期間，發生大型坍方、掏空路基，縣議會今天臨時會，陳品安、楊文昌表示，巴威已過去3周，8月1日她到現場，災害路段仍要靠步行，或4輪傳動車子勉強小心通過，運送民生物資，及甜柿套袋，白海豚颱風來勢洶洶，一場雨就可能致災，山上居民憂心忡忡再成孤島，南庄公所搶通的量能不足，縣府應該重視提供協助，並提報中央盡快搶修。

鍾東錦表示，301農路因地質脆弱，加上山壁陡峭，過去就災害不斷，早先時候曾辦理遷村到南江新村，目前山上約10戶人家種甜柿，沒有什麼住家，災害搶救有輕重緩急，例如泰安鄉苗61線及南庄鄉苗21線，因居民、遊客多，必須盡速修復。

他說，301農路雖是公所負責管養，公所已提報災害預備金4300萬元，縣府彙整全縣共12億元，已轉達中央災害預備金，中央會複勘，原則會核定，甜柿產季前至少讓搬運車可以通行，方便甜柿外運，採收結束後，縣府研議一次性補償農友，不要在山上種甜柿，301農路反覆災害，且搶修金額龐大，就不要再修路，也不失休養山林自然。

陳品安表達遺憾，表示即便鹿湖、鹿山部落居民不多，縣府也不可忽視鄉親安全，要求縣政府專案處理，全力協助鄉公所推動災後重建，盡速恢復道路通暢。

楊文昌認為鹿湖、鹿山部落當年遷村，居民後來回去，主要是祖先土地，族人也習慣生活方式，一次補償遷到外地，根本難以適應，政府應該正視地方心聲，打造更安全301農路，不要下雨就擔心會坍方中斷交通。