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「桃姊妹」黃金泡菜、小魚干貝醬上市 女力成果 聯新國際醫院採購

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供
「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供

桃園市政府婦幼發展局今日在婦女培力中心發表年度「桃姊妹禮盒」新品，推出黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現婦女培力成果。副秘書長賴淑華出席見證新商品，攜手各界打造婦女友善及永續發展的支持網絡。聯新國際醫院以公益採購支持婦女培力及「桃姊妹」品牌發展，讓更多人看見女性的技能與價值。

婦幼局表示，「桃姊妹」不僅是一個品牌，更象徵婦女彼此支持、攜手成長的精神，每一分禮盒都凝聚著培力婦女從學習技能、練習到完成商品的努力歷程，也承載著她們重新出發、追求經濟自主的故事。去年推出手工餅乾、雪Q餅、茶葉及果乾禮盒後，今年再推出黃金泡菜及小魚干貝醬等新品，皆由培力婦女親手製作，以真材實料與用心手作展現產品品質，也希望讓民眾在選購禮盒的同時，看見每位女性勇敢翻轉人生的力量。

賴淑華指出，婦女培力中心持續陪伴婦女發掘專長、提升技能，成為家庭穩定的重要支持力量，去年推出的無添加果乾令人印象深刻，今天發布的手作新品更讓人期待，市府攜手民間企業及公益團體，共同打造完善的支持網絡，讓更多婦女安心成長、自信就業。

現場除舉行「桃姊妹」禮盒新品發布及故事分享，聯新國際醫院承諾每個月實際採購約2萬5000元，總計挹注15萬元，以實際行動支持桃姊妹品牌產品；執行院長謝國洲表示，聯新國際醫院深耕桃園30年，長期投入地方公益，致力守護社區健康與幸福，這次與「桃姊妹」跨界合作，將培力婦女親手製作的特色伴手禮融入健檢貴賓餐點，讓貴賓在享受專業醫療服務的同時，也能以實際行動支持女性經濟自主，共同傳遞來自桃園的溫暖與關懷。

婦幼局局長杜慈容說明，婦幼發展局設置婦女培力中心推動婦女培力服務，規畫多元技能培訓課程及提供職涯諮詢，更透過產品開發、品牌建立及行銷推廣等方式，將學習成果轉化為實際商品，提升產品價值及市場競爭，迄今已協助超過60位因家庭照顧導致無法全職工作的婦女培養專業技能、提升就業能力，促進女性經濟自主。「桃姊妹」產品不僅展現婦女學員的培力成果，更承載著她們一路學習與蛻變的故事，今年除推出禮盒外，也同步推出小包裝商品，滿足送禮及自用需求，期盼透過更多民眾的支持，讓婦女培力成果持續被看見，並將這份溫暖傳遞給更多人。

婦幼局邀請各界支持「桃姊妹」品牌，踴躍選購培力婦女親手製作的特色禮盒，讓每一分消費都成為支持婦女自立、陪伴婦女成長的力量。歡迎大家到婦女培力中心（桃園區民權路69號)多元共享空間或臉書粉專參觀與採購婦女培力的成果，讓每一份禮盒都成為女性追求經濟自主、重拾自信的重要力量。

市議員陳美梅、張碩芳、聯新國際醫院執行院長謝國洲、桃園郵局局長吳進益、隨緣扶輪社社長黃俊琪、虎頭山青商會長林繼誠、桃園女青商會會長黃琲雅等均一同出席。

「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供
「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供

桃園市政府副秘書長賴淑華指出，婦女培力中心持續陪伴婦女發掘專長、提升技能，成為家庭穩定的重要支持力量。圖／婦幼發展局提供
桃園市政府副秘書長賴淑華指出，婦女培力中心持續陪伴婦女發掘專長、提升技能，成為家庭穩定的重要支持力量。圖／婦幼發展局提供

「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供
「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供

「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供
「桃姊妹」禮盒新品黃金泡菜及小魚干貝醬等特色商品，展現女力成果。圖／婦幼發展局提供

婦幼發展局在婦女培力中心發表年度「桃姊妹禮盒」新品。圖／婦幼發展局提供
婦幼發展局在婦女培力中心發表年度「桃姊妹禮盒」新品。圖／婦幼發展局提供

泡菜 力成 醫院

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