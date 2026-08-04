2026桃園海客季熱鬧登場 蘇俊賓：海客三部曲翻轉珍珠海岸新風貌

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往新屋區永安海螺文化體驗園區，出席「2026 桃園海客季聯合記者會」。蘇俊賓表示，今年海客季系列活動包含運動路跑、音樂會、牽罟築石滬以及永安海螺館全新的常設展，尤其全新登場的「海客24」展覽，運用數位互動科技呈現海客文化，表現出全台獨一無二的海客文化。

市府今年以推廣海客文化「三部曲」為主軸，首先深入發掘在地故事，其次透過文史工作者、作家及藝術家重新詮釋文化內涵，最後結合展覽、地景藝術、文化體驗及特色活動，讓更多民眾親身走進新屋、認識海客文化，以活潑精彩的形式呈現在大眾眼前，讓文化不只是靜態陳列，而是活生生的親身體驗。

蘇俊賓提到，今年參加新屋蚵間的石滬媽祖文化節，還巧遇知名作家劉克襄帶朋友來走讀新屋文化地景，可見海客文化是桃園珍貴的文化寶藏，不僅蘊含牽罟、石滬、生態等豐富文化資產，更展現客家族群與土地、海洋共生共榮的精神。另外，備受期待的年度盛事「米寶親子路跑」將於本月底熱烈登場，他也將第四度參加。

客家局指出，桃園海客季已邁入第11年，海螺館推出全新展覽－「海客24」，以「海客人的一天」為核心，結合沉浸式全景投影與互動科技，重現石滬捕魚和噴嘟牽罟等傳統文化，最後民眾可以利用 AI 掃描打造個人專屬海客形象，讓大眾深度體驗數位文化的魅力。

今年海客季深度整合新屋周邊特色活動，包含體驗傳統古法捕魚的「千人牽罟」與「滬不相浪」，以及沉浸於夏日樂章的「海客嘉年華」與「星繽樂演唱會」。此外，更串聯在地協會與創生據點推出「海客8景」集章活動，盼能將在地人文與自然景點串聯成珠，打造桃園珍珠海岸線上的耀眼亮點。