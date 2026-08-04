苗栗縣政府負債多少？ 縣長鍾東錦揭示542億元

苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，財政議題備受注目，縣長鍾東錦今天在縣議會揭示，去年底決算縣府公共債務加上潛藏的債務共542億元，縣府去年減債21億餘元，歷來最多，債要是要持續還，但在稅收有增加的狀況，一部分社會福利支出還是要做。

苗栗縣議會今天臨時會，苗栗縣審計室主任楊麗芬報告去年總決算審核報告，指出去年底1年以公共債務未償還餘額195億餘元，未滿1年130億餘元，合計326億餘元，較前年底減少21億餘元，今年至6月又還了5億多元，行政院於2017年核定償債計畫，已償還8年、59億餘元，去年還債歷年最多。

楊麗芬說，縣府總預算執行結果，2016年至去年連續10年有剩餘，財政略有改善，但公共債務餘額仍高，宜審慎衡酌整體縣政運作，及縣庫資金餘裕狀況，適時評估提高增加償債，研議縮短償債期程，促進施政長遠發展。

縣議員禹耀東則詢問縣府潛藏債務，審計室決算審核報告，他身為議員就有如隔著紗，不要提一般民眾，如果鄉親關心，他都不曉得如何回答一個確切的數字。

鍾東錦表示，縣府去年底決算，長、短期公共債務326.23億元，中央統籌分配稅款及專戶借調86.2億元，應付未付估列129.63億元，合計542.06億元，不過，如果高鐵苗栗特定區2塊產業區土地順利標售，及部分中央補助款到位，具債還會降低，縣府還會持續償債，但一部分社會福利支出還是要做。

縣府說明去年總決算，指出審定歲入335.79億餘元，歲出325.78億餘元，歲計剩餘10.01億餘元，債務之舉借81.53億元，債務之償還91.84億餘元，債務還本為10.31億餘元，2016年以來積極推動財政紀律與樽節開支，連續10年維持歲計剩餘，前年更高達20.78億餘元，苗栗縣在積極施政之餘，整體財政仍維持穩健的賸餘狀態。

公共債務方面，近年積極落實債務控管與償還，去年底較前年底減少21億3147萬餘元，去年債務還本決算10.31億餘元，較預算編列2.3億元，超額還債8.01億餘元，展現落實還債減輕債務負擔之決心。

苗栗縣議會今天臨時會，苗栗縣審計室主任楊麗芬報告去年總決算審核報告。記者范榮達／攝影