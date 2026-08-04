桃園敬老愛心卡農會消費全用完約12億 張善政：錢會回饋到農民身上

桃園市政府今宣布擴大敬老愛心卡點數使用範圍，未來每月800點有200點可在農會購買商品，市長張善政預估相關經費大約會增加12億元，但他強調市府是審慎評估且循序漸進調整，而長者們消費也會讓在地農民受惠。

張善政今天上午出席桃園市議會臨時會，會後受訪時指桃園是六都唯一發放春節、端午及中秋各2500元三節禮金的直轄市，加上重陽敬老金2500元，一年實際核發現金超過1萬元。三節及重陽敬老金、敬老愛心卡是桃園長者福利的兩個翅膀，前者沒有使用限制，後者為促使長者走出家門或運動，政策上有些限制。

明年一月一日開始，桃園敬老愛心卡每月可在桃園各農會消費200點，愛心計程車每趟最高折抵90點，醫療補助或折抵掛號費每月100點，運動中心教練指導肌力課程每月200點，而預立醫療諮商一生一次500點。

張善政表示，很多人質疑市府為何只開放農會通路，不開放一般超商，主因市府已經有三節及重陽敬老禮金供長者自由運用，而跟農會合作有其目的意義。市府與農會合作，除了農會提供健康營養的有機蔬果及優惠，市府可以透過消費狀況掌握長者們的需求及營養攝取概況，長者消費也是照顧在地農民生計，一舉多得。

張善政說，桃園約有50萬名長者，若每月200點農會採購金全部用光，經費最高要12億元，市府經過評估，覺得這個費用可以吸收，所以才會推動。舉三節及重陽禮金為例，前市長鄭文燦執政時，敬老禮金是每次2000元，他上任之後加到每次2500元，此部分總預算目前是一年35億元，約比鄭文燦時期增加9億元。

張善政強調，市府做任何事情，預算都是逐步累進，不會一口氣增加很多，否則市府會負擔不了。這次敬老愛心卡擴大使用範圍及調高部分項目額度，影響預算最大的應該就是農會消費部分，若長者全部用完，最高就是增加12億元，但這12億元會全部回饋到桃園農民身上。