快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園三對三籃賽隊伍數AI灌水延燒 綠營：接下來比賽怎麼打？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市全國三對三籃球賽出包，民進黨團今開記者會要求市長張善政道歉並對外說明。記者陳俊智／桃園報導
桃園市全國三對三籃球賽出包，民進黨團今開記者會要求市長張善政道歉並對外說明。記者陳俊智／桃園報導

桃園市體育局舉辦「桃園盃全國三對三籃球賽」，爆出AI生成幽靈隊名，灌水報名隊伍數量。桃園市議會民進黨團今批「科技市長AI造假」，要求市府內部、政風及司法徹查，也要設法確保接下來的比賽公正公平；體育局長許彥輝表示，將請產官學外部專家協助監督接下來的賽事。

桃園市議會民進黨團今早開記者會，議員黃瓊慧指市府舉辦體育賽事及活動頻出包，年初羽球賽有過期獎牌，前陣子管樂節無雨備，現在籃球賽又有AI灌水，實在離譜。

議員黃崇真指出，體育局今年到現在有31個標案，有26案是單一廠商投標，其中23案預算零刪減，其中是否涉及不法，應送檢調調查；議員黃家齊表示，端看籃球賽標案5名審查委員，有2名是體育局官員，2名來自體育基金會，只有1名是來自民間的外部專家，不免讓人質疑標案的公正性；議員陳雅倫、魏筠、李宗豪和議員參選人張佩芸、項柏翰等人也質疑市府行政失能，市長應該出面道歉，不該神隱讓基層背鍋。

綠營黨團總召許家睿表示，黨團希望市府清查體育局過去3年標案，除了市府內部釐清，也要移送政風和檢調調查追究責任。另外，籃球賽還沒打完，接下來要如何進行？如何維持比賽的公正性與公平性，市府有必要對外說明。

桃園市體育局長許彥輝表示，目前有253隊進入複賽，將在下周、下下周舉辦。體育局本周會召開賽程審議委員會，未來會邀請國體大、籃球委員會和職業球團協助監督賽程，確保比賽順利與公平。

桃園市全國三對三籃球賽出包，民進黨團今開記者會要求市長張善政道歉並對外說明。記者陳俊智／桃園報導
桃園市全國三對三籃球賽出包，民進黨團今開記者會要求市長張善政道歉並對外說明。記者陳俊智／桃園報導

桃園市全國三對三籃球賽出包，民進黨團今開記者會要求市長張善政道歉並對外說明。記者陳俊智／桃園報導
桃園市全國三對三籃球賽出包，民進黨團今開記者會要求市長張善政道歉並對外說明。記者陳俊智／桃園報導

綠營 桃園 幽靈 籃球

延伸閱讀

桃園盃三對三籃賽灌水案議員指失職 市府：送法辦

桃園盃三對三籃賽承辦商爆灌水報名 市府求償

等不到對手…桃園盃籃球賽爆「AI幽靈球隊」！廠商認灌水、體育局怒喊求償

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

相關新聞

影／桃園三對三籃賽隊伍數AI灌水延燒 綠營：接下來比賽怎麼打？

桃園市體育局舉辦「桃園盃全國三對三籃球賽」，爆出AI生成幽靈隊名，灌水報名隊伍數量。桃園市議會民進黨團今批「科技市長AI造假」，要求市府內部、政風及司法徹查，也要設法確保接下來的比賽公正公平；體育局長許彥輝表示，將請產官學外部專家協助監督接下來的賽事。

苗栗竹南西濱左轉龍江街下班時間回堵 8月31日起平日下班時段分流管制

國道3號前年10月下班尖峰時間下苗栗縣竹南鎮西濱交流道，龍江路左轉市區車流回堵，釀成重大車禍，縣府、竹南鎮公所及警方會勘，決定8月31日起試行平日下午5點至7點管制，分散車流往北博愛路左轉，防止類似悲劇重演。

桃園大溪第二個過年 關聖帝君誕辰明後天入夜全日遶境 老城區交管

桃園市年度宗教盛會大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典「大溪大禧」」明、後天（5、6日）盛大舉行，大溪警分局長徐章哲表示，慶典被視為「大溪的第二個過年」，有暗訪遶境、正日大遶境及各民俗藝陣表演，大批信眾及遊客到大溪老城區，警方將實施交通管制，呼籲民眾提前規畫行程與配合警方交管。

乾旱害蜜源不足 竹縣蜂農天災救助及低利貸款開放受理

今年1、2月乾旱導致蜜源不足，衝擊全國養蜂產業，農業部公告全國辦理「蜂群（蜜源缺乏）」農業天然災害現金救助及低利貸款。新竹縣政府提醒，符合資格蜂農即日起可向所在地鄉（鎮、市）公所申請，受理至8月13日截止，逾期不受理。

打造後龍觀光景點 北勢溪親水廊道試種睡蓮 周邊種植3萬株杜鵑花

苗栗縣後龍鎮高鐵特定區的「北勢溪親水廊道」全長達2.6公里，繼先前有企業家捐贈黑天鵝、鴛鴦入住後，鎮長謝清輝再宣布，將於廊道內試種睡蓮，營造一條「會呼吸」的水岸，並預計於年底前在高鐵站周邊種植3萬株杜鵑花，讓民眾看見不一樣的後龍。

桃園敬老愛心卡拍板加碼 每月可折抵農會200點、醫療100點

桃園敬老愛心卡是否擴大使用範圍，近日因年底選戰攻防引發熱議。桃市府今宣布，將自明年1月1日起全面升級，新增每月200點折抵農會消費、100點醫療補助，並提高愛心計程車補助至每趟90點，同時納入銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等服務，鼓勵長者多走出家門、維持健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。