影／桃園三對三籃賽隊伍數AI灌水延燒 綠營：接下來比賽怎麼打？

桃園市體育局舉辦「桃園盃全國三對三籃球賽」，爆出AI生成幽靈隊名，灌水報名隊伍數量。桃園市議會民進黨團今批「科技市長AI造假」，要求市府內部、政風及司法徹查，也要設法確保接下來的比賽公正公平；體育局長許彥輝表示，將請產官學外部專家協助監督接下來的賽事。

桃園市議會民進黨團今早開記者會，議員黃瓊慧指市府舉辦體育賽事及活動頻出包，年初羽球賽有過期獎牌，前陣子管樂節無雨備，現在籃球賽又有AI灌水，實在離譜。

議員黃崇真指出，體育局今年到現在有31個標案，有26案是單一廠商投標，其中23案預算零刪減，其中是否涉及不法，應送檢調調查；議員黃家齊表示，端看籃球賽標案5名審查委員，有2名是體育局官員，2名來自體育基金會，只有1名是來自民間的外部專家，不免讓人質疑標案的公正性；議員陳雅倫、魏筠、李宗豪和議員參選人張佩芸、項柏翰等人也質疑市府行政失能，市長應該出面道歉，不該神隱讓基層背鍋。

綠營黨團總召許家睿表示，黨團希望市府清查體育局過去3年標案，除了市府內部釐清，也要移送政風和檢調調查追究責任。另外，籃球賽還沒打完，接下來要如何進行？如何維持比賽的公正性與公平性，市府有必要對外說明。

桃園市體育局長許彥輝表示，目前有253隊進入複賽，將在下周、下下周舉辦。體育局本周會召開賽程審議委員會，未來會邀請國體大、籃球委員會和職業球團協助監督賽程，確保比賽順利與公平。

桃園市全國三對三籃球賽出包，民進黨團今開記者會要求市長張善政道歉並對外說明。記者陳俊智／桃園報導