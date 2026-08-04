苗栗竹南西濱左轉龍江街下班時間回堵 8月31日起平日下班時段分流管制

國道3號前年10月下班尖峰時間下苗栗縣竹南鎮西濱交流道，龍江路左轉市區車流回堵，釀成重大車禍，縣府、竹南鎮公所及警方會勘，決定8月31日起試行平日下午5點至7點管制，分散車流往北博愛路左轉，防止類似悲劇重演。

國3在西濱交流道南出匝道附近，前年10月28日晚上6點25分因台61線、龍江街口左轉市區塞車，以致回堵到國3，造成6輛大、小車子連環車禍，造成2人死亡、5人輕重傷，事故發生後，相關單位持續研究改善之道，包括先右轉

龍江街繞行分散車流，最近拍板8月31日起試行平日下午5點至7點管制，

縣府交通工務處、竹南鎮公所及警方會勘，並協調公路局中區養護工程分局苗栗工務段，決定平日下午5點至7點實施禁止汽車左轉龍江街，替代動線沿台61續行南下，約400公尺至博愛街左轉或迴轉，再銜接竹南市區道路，或右轉往龍鳳漁港方向，再利用周邊支道銜接竹南市區，以分散龍江路口左轉車流。

工務處今天縣務會議報告，龍江街平日下班尖峰時段禁止左轉改善方案，將提送道安會報審議，縣府、苗栗工務段配合辦理龍江街口相關交通標誌、方向指示牌、交通管制告示牌面，並加強宣導，預定8月31日起試行，後續滾動式檢討調整。

縣長鍾東錦支持，認為安全第一，指示縣警局次8月31日實施初期，調派員警加強指揮疏導，用路人會逐漸習慣動線，竹南鎮民代表會主席何秀綿等地方人士樂觀其成，何秀綿說，西濱平面路段高架化工程已經陸續在進行，但空窗期是否又會發生車禍悲劇？因此先把龍江街左轉車子分流，右轉龍江街綠燈常亮，不要讓車流回堵到高速公路上，冒著可能的風險。