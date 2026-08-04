桃園大溪第二個過年 關聖帝君誕辰明後天入夜全日遶境 老城區交管

桃園市年度宗教盛會大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典「大溪大禧」」明、後天（5、6日）盛大舉行，大溪警分局長徐章哲表示，慶典被視為「大溪的第二個過年」，有暗訪遶境、正日大遶境及各民俗藝陣表演，大批信眾及遊客到大溪老城區，警方將實施交通管制，呼籲民眾提前規畫行程與配合警方交管。

大溪警分局交管時間5日（周三）上午10時至7日凌晨2時，視現場人、車流狀況機動提前或延後解除管制。5日為暗訪遶境，6日正日大遶境為慶典最高潮，管制路段康莊路、復興路、得勝路、中正路、和平路、登龍路、普濟路及老城區周邊道路，依活動人車流量分階段交管。

管制區內除住戶、公務及緊急救援車輛外，禁止一般車輛進入。公車也將配合改道，停靠站調整至復興路自由聯盟超市前，建議民眾多利用大眾運輸工具前往，自高鐵桃園站可搭乘台灣好行501大溪快線；自桃園火車站可搭乘5096桃園─大溪，或台灣好行502小烏來線，在大溪站或大溪總站下車，步行約5分鐘即可抵達活動核心區，自行開車的民眾可以停靠月眉、大溪橋頭停車場。

大溪警分局明後兩天在老城區全面交管。記者鄭國樑／翻攝