快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

乾旱害蜜源不足 竹縣蜂農天災救助及低利貸款開放受理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府農業處長傅琦媺表示，本次救助項目為蜂群，申請現金救助及低利貸款者，須完成農民從事養蜂事實申報及登錄，並符合農業天然災害救助辦法相關規定。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府農業處長傅琦媺表示，本次救助項目為蜂群，申請現金救助及低利貸款者，須完成農民從事養蜂事實申報及登錄，並符合農業天然災害救助辦法相關規定。圖／新竹縣政府提供

今年1、2月乾旱導致蜜源不足，衝擊全國養蜂產業，農業部公告全國辦理「蜂群（蜜源缺乏）」農業天然災害現金救助及低利貸款。新竹縣政府提醒，符合資格蜂農即日起可向所在地鄉（鎮、市）公所申請，受理至8月13日截止，逾期不受理。

新竹縣政府農業處長傅琦媺表示，本次救助項目為蜂群，申請現金救助及低利貸款者，須完成農民從事養蜂事實申報及登錄，並符合農業天然災害救助辦法相關規定。現金救助以實際從事養蜂生產的自然人為對象，蜂群損失率達20%以上者，每群可獲550元現金救助；損失未達20%，則不予救助。

縣府指出，此次災害主因為乾旱導致蜜源缺乏，造成蜂群受損，考量已完成養蜂事實申報及登錄者，相關資料足以作為養蜂事實證明，因此鄉（鎮、市）公所得免辦現地勘查，逕行辦理救助作業，以加快審查及撥款時程，協助蜂農儘速復養。

除現金救助外，農業部也同步提供農業天然災害低利貸款措施。符合資格的蜂農可先向所在地公所申請核發農業天然災害受災證明書，再依公告期限向貸款經辦機構申請低利貸款，協助災後復養及營運周轉。

縣府提醒，符合資格蜂農應於公告期限內備妥相關文件，向所在地鄉（鎮、市）公所提出申請，如對申請資格、應備文件或低利貸款措施有疑問，可洽所在地公所或縣府農業處詢問。

農業部 新竹 新竹縣

延伸閱讀

防檢署：仿真樹、種子屬檢疫物 跨境網購應申報

審計部報告 7成農民未提繳農退儲金

陳國樑／貧窮黑數 為何看不見？

想住社宅快看！中央社宅1500戶招租 新北江翠、南投首案都入列

相關新聞

桃園大溪第二個過年 關聖帝君誕辰明後天入夜全日遶境 老城區交管

桃園市年度宗教盛會大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典「大溪大禧」」明、後天（5、6日）盛大舉行，大溪警分局長徐章哲表示，慶典被視為「大溪的第二個過年」，有暗訪遶境、正日大遶境及各民俗藝陣表演，大批信眾及遊客到大溪老城區，警方將實施交通管制，呼籲民眾提前規畫行程與配合警方交管。

影／桃園三對三籃賽隊伍數AI灌水延燒 綠營：接下來比賽怎麼打？

桃園市體育局舉辦「桃園盃全國三對三籃球賽」，爆出AI生成幽靈隊名，灌水報名隊伍數量。桃園市議會民進黨團今批「科技市長AI造假」，要求市府內部、政風及司法徹查，也要設法確保接下來的比賽公正公平；體育局長許彥輝表示，將請產官學外部專家協助監督接下來的賽事。

苗栗竹南西濱左轉龍江街下班時間回堵 8月31日起平日下班時段分流管制

國道3號前年10月下班尖峰時間下苗栗縣竹南鎮西濱交流道，龍江路左轉市區車流回堵，釀成重大車禍，縣府、竹南鎮公所及警方會勘，決定8月31日起試行平日下午5點至7點管制，分散車流往北博愛路左轉，防止類似悲劇重演。

乾旱害蜜源不足 竹縣蜂農天災救助及低利貸款開放受理

今年1、2月乾旱導致蜜源不足，衝擊全國養蜂產業，農業部公告全國辦理「蜂群（蜜源缺乏）」農業天然災害現金救助及低利貸款。新竹縣政府提醒，符合資格蜂農即日起可向所在地鄉（鎮、市）公所申請，受理至8月13日截止，逾期不受理。

打造後龍觀光景點 北勢溪親水廊道試種睡蓮 周邊種植3萬株杜鵑花

苗栗縣後龍鎮高鐵特定區的「北勢溪親水廊道」全長達2.6公里，繼先前有企業家捐贈黑天鵝、鴛鴦入住後，鎮長謝清輝再宣布，將於廊道內試種睡蓮，營造一條「會呼吸」的水岸，並預計於年底前在高鐵站周邊種植3萬株杜鵑花，讓民眾看見不一樣的後龍。

桃園敬老愛心卡拍板加碼 每月可折抵農會200點、醫療100點

桃園敬老愛心卡是否擴大使用範圍，近日因年底選戰攻防引發熱議。桃市府今宣布，將自明年1月1日起全面升級，新增每月200點折抵農會消費、100點醫療補助，並提高愛心計程車補助至每趟90點，同時納入銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等服務，鼓勵長者多走出家門、維持健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。