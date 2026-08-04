乾旱害蜜源不足 竹縣蜂農天災救助及低利貸款開放受理

今年1、2月乾旱導致蜜源不足，衝擊全國養蜂產業，農業部公告全國辦理「蜂群（蜜源缺乏）」農業天然災害現金救助及低利貸款。新竹縣政府提醒，符合資格蜂農即日起可向所在地鄉（鎮、市）公所申請，受理至8月13日截止，逾期不受理。

新竹縣政府農業處長傅琦媺表示，本次救助項目為蜂群，申請現金救助及低利貸款者，須完成農民從事養蜂事實申報及登錄，並符合農業天然災害救助辦法相關規定。現金救助以實際從事養蜂生產的自然人為對象，蜂群損失率達20%以上者，每群可獲550元現金救助；損失未達20%，則不予救助。

縣府指出，此次災害主因為乾旱導致蜜源缺乏，造成蜂群受損，考量已完成養蜂事實申報及登錄者，相關資料足以作為養蜂事實證明，因此鄉（鎮、市）公所得免辦現地勘查，逕行辦理救助作業，以加快審查及撥款時程，協助蜂農儘速復養。

除現金救助外，農業部也同步提供農業天然災害低利貸款措施。符合資格的蜂農可先向所在地公所申請核發農業天然災害受災證明書，再依公告期限向貸款經辦機構申請低利貸款，協助災後復養及營運周轉。

縣府提醒，符合資格蜂農應於公告期限內備妥相關文件，向所在地鄉（鎮、市）公所提出申請，如對申請資格、應備文件或低利貸款措施有疑問，可洽所在地公所或縣府農業處詢問。