打造後龍觀光景點 北勢溪親水廊道試種睡蓮 周邊種植3萬株杜鵑花

苗栗縣後龍鎮高鐵特定區的「北勢溪親水廊道」全長達2.6公里，繼先前有企業家捐贈黑天鵝、鴛鴦入住後，鎮長謝清輝再宣布，將於廊道內試種睡蓮，營造一條「會呼吸」的水岸，並預計於年底前在高鐵站周邊種植3萬株杜鵑花，讓民眾看見不一樣的後龍。

謝清輝指出，經整體規劃後，決定於北勢溪親水廊道引進睡蓮，主要考量其具備良好的生態淨化功能；睡蓮的浮葉除了能遮陽、抑制綠藻外，其豐富的根系能吸收水中過剩養分並淨化水質，進一步為水中生物提供天然棲息環境，建立起穩定循環的水域生態。

除了水域生態營造，陸域景觀美化也同步展開；謝清輝提及，預計在今年底前於高鐵站周邊種植3萬株杜鵑花，進一步提升高鐵特區整體景觀，讓大家在燈會時看見不一樣的後龍。

後龍鎮公所指出，睡蓮目前尚處於試種階段、數量較少，若試種成功後將會大量復育；杜鵑部分，正於縣府商議由農業處提供樹苗、年底前則陸續完成種植3萬株目標。