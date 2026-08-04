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桃園敬老愛心卡拍板加碼 每月可折抵農會200點、醫療100點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今宣布，敬老愛心卡將自明年1月1日起全面升級，新增每月200點折抵農會消費、100點醫療補助，並提高愛心計程車補助至每趟90點，同時納入銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等服務。聯合報系資料照
桃市府今宣布，敬老愛心卡將自明年1月1日起全面升級，新增每月200點折抵農會消費、100點醫療補助，並提高愛心計程車補助至每趟90點，同時納入銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等服務。聯合報系資料照

桃園敬老愛心卡是否擴大使用範圍，近日因年底選戰攻防引發熱議。桃市府今宣布，將自明年1月1日起全面升級，新增每月200點折抵農會消費、100點醫療補助，並提高愛心計程車補助至每趟90點，同時納入銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等服務，鼓勵長者多走出家門、維持健康。

桃園市長張善政表示，敬老愛心卡的核心理念是「以福利引導長者行為」，政策設計兼顧「引導」與「福利」兩大面向，希望鼓勵長者規律外出活動、維持肌力及健康管理。

他指出，桃園每年發放三節敬老禮金及重陽禮金，每名長者一年可領取1萬元，屬於生活補助；敬老愛心卡則屬引導式福利，透過多元服務鼓勵長者積極參與社會。

社會局表示，新制新增五大服務，包括愛心計程車補助由每趟36點、72點提高至90點；每人可申請一次500點預立醫療照護諮商補助；銀髮肌力課程每堂補助200點；另每月提供200點農會消費補助，及每月100點醫療補助。

其中，銀髮肌力課程可在市府所轄運動中心、運動場館及體育園區等現有合作據點使用，每人每月最多可參加4堂課，每堂補助200元，若課程費用超過補助額度，差額須自行負擔。

農會消費方面，每月200點可用於購買農會販售的多數商品，除酒類（料理米酒除外）、菸品及農業生產資材外，民生用品皆可折抵。

醫療補助則涵蓋門診、急診掛號費、住院部分負擔，及健保未給付的自費醫療項目，包含牙科治療、洗牙、假牙或植牙費用、健康檢查及自費疫苗等，都可使用每月100點補助，減輕長者就醫負擔。

社會局表示，此次政策升級聚焦健康促進及在地生活兩大方向，希望透過醫療補助、預立醫療照護諮商及肌力課程，協助長者維持身體功能、延緩失能；同時納入農會消費，鼓勵採買在地農產品，促進長者、農民及地方經濟共好。

社會局也強調，敬老愛心卡設計目的在鼓勵長者每月外出活動，因此點數仍採當月使用，不提供累積制度，希望透過福利引導長者培養規律外出的生活習慣，進一步提升健康與生活品質。

桃市府今宣布，敬老愛心卡將自明年1月1日起全面升級，新增每月200點折抵農會消費、100點醫療補助，並提高愛心計程車補助至每趟90點，同時納入銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等服務。圖／市府提供
桃市府今宣布，敬老愛心卡將自明年1月1日起全面升級，新增每月200點折抵農會消費、100點醫療補助，並提高愛心計程車補助至每趟90點，同時納入銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等服務。圖／市府提供

農會 桃園 補助

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