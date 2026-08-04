好熱！竹市東區發布高溫黃色燈號 竹市啟動熱應變措施

依據中央氣象署今發布高溫資訊，新竹市東區有36度以上高溫發生機率，發布高溫黃色燈號。為因應持續炎熱天氣，市長高虹安指出，已指示市府各相關局處完成整備，全面啟動跨局處熱應變機制，落實各項防暑措施，降低高溫對市民生活及健康造成的影響，並呼籲市民提高警覺，做好防曬、防熱及補充水分，共同防範熱傷害。

高虹安表示，近期高溫炎熱，民眾若長時間暴露於高溫環境，容易發生熱衰竭、中暑等熱傷害，其中長者、幼童、慢性病患者及戶外工作者更屬高風險族群。市府各局處已全面啟動熱應變措施，包括由環保局視天候狀況執行道路灑水降溫，降低路面蓄熱。

工務處養護工程科持續辦理公園綠地植栽澆灌，發揮綠地降溫效果，調節都市微氣候；勞工及青年處加強戶外作業安全宣導及勞動檢查，督促雇主落實高氣溫作業防護；社會處持續關懷獨居長者及弱勢族群，並提供街友必要的防暑協助；教育處提醒各級學校及暑期活動單位，依天候狀況彈性調整戶外課程及活動；消防局各消防分隊也已完成熱傷害緊急救護整備，確保第一時間提供市民必要協助。

高虹安提醒，民眾應盡量避免於上午10時至下午14時高溫時段長時間從事戶外活動，如需外出，務必做好防曬措施，穿著輕便、透氣衣物，並養成定時補充水分的習慣，切勿等到口渴才喝水。同時，也切勿將孩童、長者或寵物單獨留置於密閉車內，以免發生危險。

高虹安補充，若發現自己或身旁親友出現頭暈、噁心、體溫升高、意識不清等疑似熱傷害症狀，應立即移至陰涼通風處休息，設法降溫並補充水分，必要時儘速撥打119請求協助。中央氣象署指出，黃色燈號代表有局部地區出現36度以上高溫的機率，近期仍屬典型夏季天氣型態，高溫發生機率偏高，市府也提醒市民持續留意中央氣象署最新天氣資訊，落實各項防暑措施，共同守護自身及家人健康。