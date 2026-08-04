影／台知案聽證延後 台灣前進倡議打造「新竹中央田園」

新竹縣政府原訂8月底辦理台灣知識經濟旗艦園區（台知案）正式聽證，因經濟部相關函文尚未簽准而延後。台灣前進今呼籲重新檢討開發規模與方向，提出縮減開發、農業共存等替代方案；縣府回應，相關議題已在內政部都委會充分討論。

台灣前進今召開記者會，時代力量黨主席王婉諭、竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬、竹東五峰議員參選人林裙靜、竹北市民代表參選人許育綸均出席，表示台知案推動26年至今仍未核定發布，聽證延後不只是行政程序問題，更應成為重新檢視整體規畫的契機。

李雅芬指出，台知案早期規畫人口約4萬人、範圍447公頃，現行報審版人口降至2.5萬人，範圍仍約435公頃、擬區段徵收419公頃，質疑人口減少37.5%，開發範圍卻幾乎未縮減，呼籲重新檢討土地配置，而非持續修補舊方案。

張育慈表示，縣府應說明為何在人口下修後仍維持大規模開發，並公開比較現行方案與縮減開發、農業共存等替代方案，讓外界了解交通、排水、公共設施及農業環境等影響評估。

林裙靜提出「新竹中央田園」構想，主張保留農業與水系骨架，依土地條件推動自願參與、持續耕作、聚落改善及公共開放空間，讓農業、鳳山溪、水圳、食農教育、科技體驗及既有聚落共存發展。

許育綸表示，新竹不缺科技產業，而是缺乏能吸引人才長期定居的生活環境。他指出，台知案435公頃規模甚至大於紐約中央公園，希望借鏡國際城市經驗，在高開發壓力下兼顧生活品質與永續發展。

王婉諭表示，聽證延後後，新竹不應只在「盡快通過」與「繼續拖延」間二選一，而應重新比較沿用現行開發方案，或以農業、聚落、水系與公共空間為核心打造「新竹中央田園」兩種城市發展路線。

新竹縣政府表示，有關本案要回應的議題，已經在內政部都委會充分討論，此案為行政院核定的重大建設計畫，未來正式聽證會辦理完成後，再送請內政部都委會續審。