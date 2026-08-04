竹市今年新增21處無人回收站 回收可獲儲值回饋與集點兌換商品券

新竹市府持續推動淨零綠生活與智慧治理，去年無人回收站全市共22站，為持續擴大服務量能，今年攜手和全豐光電股份有限公司（機台品牌：碳竹雞）擴點21處新站點，提供24小時不打烊的回收服務。市府說，新增站點多數設置於各行政區市民活動中心，最大亮點為「跨界合作」設置2站，包括新竹地區重要宗教信仰中心的天公壇，以及兼具觀光休閒機能的竹風漁市，打造結合智慧環保與循環經濟的創新示範站，讓環保行動更加貼近民眾生活。

為展示今年度全面布建完成成果，副市長林琨瀚昨到擴點之一的中埔市民活動中心操作體驗。他說，今年新增的智慧回收機台，除可回收寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池等4大類回收物外，更新增「紙杯」回收項目，為全國首創可回收240至665毫升手搖飲紙杯的智慧回收設備。

此外，機台亦導入回收點數兌換「再生狗便袋」等創新設計，透過「一投、二集、三回饋」的機制，讓民眾親身體驗「把資源投進來、點數集起來、生活回饋拿得到」，以智慧科技讓回收變得更簡單、更有感，讓永續成為市民生活的一部分。

高虹安說明，市府善用「智慧治理」的科技力，今年已擴點完成21站，全市站點由原有22站增加至43站，未來朝「一里一站」的願景持續邁進。

高虹安表示，竹市自2024年6月啟用無人回收站，至去年共計設置22站，回收品項包含寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池等4大類資源物，累計至去年12月，總計回收超過112萬支寶特瓶、13萬支鋁罐、5萬支牛奶瓶、32萬顆廢乾電池，回收成果亮眼，期盼透過今年擴點完成的21站，再創資源回收的新佳績。

高虹安指出，「碳竹雞」智慧回收機台具備「回收辨識」、「即時回饋」與「碳減量可視化」三大功能，民眾投入寶特瓶、鋁罐、廢乾電池、HDPE牛奶瓶及手搖飲紙杯（限240至665毫升）等5大類資源物，即可獲得「實體一卡通儲值回饋」或「碳竹雞APP集點兌換商品券」，歡迎註冊「碳竹雞 APP」會員累積點數。

「實體一卡通儲值回饋」兌換條件包括回收同品項的寶特瓶、鋁罐、電池，5個即可回饋1元，未滿1元則自動轉入愛心捐贈。「集點兌換商品券」兌換條件則是5大類資源物，每回收 1 個累積 10 點，點數可於APP查詢並兌換，10 點兌換「再生狗便袋」、「Raingo」1小時免費借傘券、「必勝客2個6吋披薩（優惠價108元）」或「肯德基超值雞塊套餐（優惠價398元）」；910點兌換「ChargeSPOT」1小時借電優惠券、5650 點兌換「愛買100元即享券」等相關優惠券，優惠種類以APP顯示為主。

高虹安說，為持續推動智慧資源回收，市府將自8月15日起推出「新竹投瓶王－回收金好運」投瓶集點抽黃金活動，邀請民眾踴躍使用智慧回收機台，只要完成指定回收條件，即可參與月月抽好禮，壓軸更將重磅抽出純金金元寶。透過趣味互動，吸引大家養成定期回收的習慣，讓回收充滿驚喜，達到「回收有金喜、垃圾變黃金」的實質回饋。