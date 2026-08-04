桃園盃承辦商爆灌水報名 市府求償

桃園市體育局近日主辦第十屆桃園盃全國三對三籃球賽，爆出承辦廠商以ＡＩ生成「幽靈球隊」灌水報名。綠營民代昨質疑市府審查失靈，廠商曾有重大履約爭議，為何能承辦標案？市府體育局回應，廠商符合投標資格，已將全案送政風調查，同時向廠商求償。

民進黨市議員余信憲表示，桃園盃號稱歷年規模最大、逾兩千隊報名，承辦廠商「長揚國際實業有限公司」過去因向中華電信採購資安設備後積欠逾二二八八萬元貨款遭法院判決給付，如今又以ＡＩ生成隊名造假。他質疑市府未做好審查與把關，為何廠商可承辦桃市府標案，市府應清楚說明。

「市府團隊的螺絲真的鬆了！」民進黨市議員黃瓊慧也批評，體育局未盡監督責任，事發後將責任全推給廠商，後續除應究責、求償，提報不良廠商之外，也應檢視是否涉及偽造文書、圖利等不法情事，桃園市政風處也該介入調查，是否有相關人員失職或瀆職？

市府體育局回應，廠商須由公家機關依照公共工程委員會的機制提報成不良廠商，之後的政府單位才能循機制得知其「黑歷史」，該廠商此次承攬資格無虞。

至於灌水造假數量，市府正在跟報名網站索取原始資料，目前已針對廠商涉嫌詐欺等刑事責任，依法採取求償，並循相關機制提報不良廠商。

市府新聞處長羅楚東也說明涉案廠商近年曾承辦高雄市、台南市政府、衛福部健保署及內政部等中央、地方活動，今年才首次承辦桃園盃全國三對三籃球賽活動。市府尊重議員監督，但若在沒有事實根據情況下影射市府與廠商有不當連結，令人遺憾。

桃市府也強調，對違法廠商絕不包庇，將依法究辦並檢討監督機制，避免類似事件再發生。