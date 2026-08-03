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電箱不再擋路 桃捷沿線首條人本示範道路今完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府配合捷運綠線G13、G14站周邊整體發展，完成蘆竹區中正北路320巷至蘆興街約2.8公里人行環境改善，打造桃園捷運沿線首條「市民友善無礙人行示範道路」。圖／桃園市捷工局提供
桃市府配合捷運綠線G13、G14站周邊整體發展，完成蘆竹區中正北路320巷至蘆興街約2.8公里人行環境改善，打造桃園捷運沿線首條「市民友善無礙人行示範道路」。圖／桃園市捷工局提供

桃市府配合捷運綠線G13、G14站周邊整體發展，完成蘆竹區中正北路320巷至蘆興街約2.8公里人行環境改善，打造桃園捷運沿線首條「市民友善無礙人行示範道路」。市長張善政今表示，工程除改善人行道與無障礙設施，也整合公車、自行車及YouBike轉乘空間，盼在捷運綠線今年底優先通車前，提供更安全、便利的步行環境。

本次工程改善路段全長約2.8公里，工程總經費約7800萬元，由中央補助82%、市府自籌18%，配合捷運綠線G13、G14站周邊整體發展，同步改善人行道鋪面、無障礙通行空間、景觀及交通設施，打造桃園捷運沿線首條人本示範道路。

張善政表示，捷運施工期間雖然對交通及居民生活帶來不便，但市府同步改善沿線道路及公共環境，優先打造平順、安全、無障礙的人行空間。在各單位合作下，原本占用人行道的電箱已全數遷移至中央分隔島，並增設公車候車亭、公車停車彎及YouBike停放區，完善步行、騎乘與大眾運輸轉乘環境，大幅提升通行安全。

張善政指出，市府將持續推動人本交通建設，第二條市民友善無礙人行示範道路預計10月啟用；捷運綠線第一階段工程及機電測試也正依期程推進，朝今年底優先通車目標邁進，讓捷運建設帶動周邊交通及生活環境同步升級。

捷工局表示，這項工程最大的挑戰在於跨單位整合。自去年起共召開12次管線協調會議，與台電、中華電信等單位協調，成功將50餘座電箱、號誌及附屬設施遷移至捷運高架橋下中央分隔島，不僅有效排除人行道障礙，也讓人行道淨寬全面維持至少2公尺，真正把步行空間還給市民。

捷工局指出，工程同步增設無障礙斜坡道、視障引導設施、行人庇護島及優化行穿線，並在車站周邊設置公車停靠彎、新增206席機車停車格、自行車停車區及YouBike站點，更率全台首創導入自行車專用紅黃綠號誌，提升步行、騎乘及轉乘安全。

此外，市府也同步改善南工路、南竹路口交通動線，透過縮小路口、調整行穿線位置及增加停車空間，降低人車衝突。捷工局表示，未來將把示範道路的經驗推廣至捷運沿線各站。

桃市府配合捷運綠線G13、G14站周邊整體發展，完成蘆竹區中正北路320巷至蘆興街約2.8公里人行環境改善，打造桃園捷運沿線首條「市民友善無礙人行示範道路」。圖／桃園市捷工局提供
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桃捷 人本 人行道

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