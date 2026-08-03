桃園勞檢員冷氣購買糾紛涉施壓業者 記大過汰除

桃園市政府勞動檢查處蘇姓勞動檢查員遭控，在購買冷氣遭拒時多次表明身分，以勞動檢查及裁罰言詞施壓。勞檢處今天表示，經考核審議，決議記一大過、考核列丙等並予以汰除不續聘。

冷氣經銷商業者林男接受媒體聯訪表示，蘇男是自行接洽要購買冷氣，林男在查看現場後傳送報價單，並表示需先支付70%的訂金，但蘇男覺得過高且要求依自己擬的定型化契約施工付款，林男婉拒接單後，蘇男竟在電話中多次提及自己任職勞檢處，揚言可實施勞動檢查、針對違法事項罰錢，引發質疑是否濫用公務身分。

勞檢處表示，蘇男為聘用勞動檢查員，昨天遭投訴涉及私人消費糾紛，勞檢處今天召開內部考核審議小組，就相關事證及當事人陳述進行審議，認定蘇男於私人消費爭議中多次表明職務身分，並以職務相關言詞向業者施壓，言行已逾越公務人員應有分際，足以影響民眾對行政中立及公正執法的信賴，並損及政府形象及機關聲譽。

勞檢處指出，考核審議小組綜合考量事件情節、對機關聲譽影響及相關規定，依「公務員服務法」及相關考核規定，決議記一大過、考核評定為丙等，並予以汰除不續聘。

勞檢處強調，勞動檢查職權是依法行使，不容許任何人以公務身分或職務影響力處理私人事務，未來將持續強化公務紀律、廉政教育及行政倫理，維護行政中立與政府公信力。