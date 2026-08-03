桃園好書交換日吸引5878人 換書近2.8萬冊

桃園市立圖書館今天表示，「好書交換日」2日於總館及11行政區同步登場，今年共吸引5878人參與，募集到3萬1314冊圖書，成功交換2萬7815冊圖書，各項成果都創下近年紀錄。

桃園市立圖書館館長施照輝接受媒體聯訪指出，圖書館不只是借書的地方，更是知識共享平台，活動現場最動人的，莫過於一幕幕親子閱讀畫面。一本書最大的價值不是在書架上收藏，而是在不同讀者手中被閱讀、傳遞。每本分享出來的書，都可能成為另一名孩子探索世界的起點，也是另個家庭共同閱讀的幸福時光。

桃園市立圖書館表示，今年活動自7月14日至27日辦理收書集點，8月2日於總館及11區主政分館同步舉辦好書交換日，2日各館門口都湧現排隊人龍，許多民眾全家總動員，拖著行李箱、推著購物車前來，現場洋溢濃濃書香與親子共讀氛圍，也讓知識跨越家庭與世代，在桃園市持續傳遞。

桃園市立圖書館表示，今年活動成果再創近年新高，共吸引5878人參與，較去年成長5%；募集圖書3萬1314冊，較去年增加21%；共有3443人完成換書，成長1%；成功交換2萬7815冊圖書，較去年成長16%，顯示桃園市民閱讀熱情持續升溫，讓「好書一直被閱讀」的理念在城市中不斷循環。