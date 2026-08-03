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桃園盃三對三籃賽灌水案議員指失職 市府：送法辦

中央社／ 桃園3日電

桃園市府主辦桃園盃全國三對三籃球賽報名灌水引爭議。民進黨市議員黃瓊慧今天批體育局未善盡監督，要求提告求償及政風處調查。市府回應說，將移送法辦、求償並提報不良廠商。

桃園市政府體育局舉辦的桃園盃全國三對三籃球賽，自稱吸引超過2000隊、近8000名選手報名參加。不過卻遭民眾質疑報名出現大量重複、相似且不自然隊名，疑似以AI生成灌水，營造報名踴躍假象。體育局昨晚證實承辦廠商有報名灌水的造假行為，除提報不良廠商也將究責。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧上午接受媒體聯訪表示，體育局昨晚道歉並說承包廠商「坦承報名灌水造假」，要提報不良廠商。但她認為這件事體育局完全沒有盡到「監督」的責任，將一切都推給廠商。實際上體育局是「監督單位」要監督標案該如何執行，而不是等到事情發生、造成大量民怨才來亡羊補牢。

黃瓊慧指出，桃園市長張善政執政將近4年，公帑亂花、活動亂辦，「市府團隊螺絲真的鬆了」。若體育局要究責到底，不應只是提報不良廠商而是要提告求償，因為廠商已涉及偽造文書、圖利，桃園市政風處也該介入調查相關人員是否瀆職。

民進黨籍桃園市議員余信憲也在臉書（Facebook）發文指出，得標的長揚國際實業有限公司曾向中華電信採購新台幣2408萬元設備，卻僅支付約119萬元，餘款約2288萬元遭中華電信提告追償。如今又遭疑以大量AI生成資料灌水桃園盃報名引發爭議，質疑張善政為什麼不依法究責、移送檢調釐清。

桃園市政府說，昨晚已聲明將追究廠商詐欺行為，透過移送法辦方式處置，也將求償並依公共工程委員會機制提報為不良廠商，防堵未來承接政府標案機會，市府立場就是依法嚴辦絕不姑息，不包庇也不容許心存僥倖業者損害市民權益。體育局已主動將案件送政風調查，除深感歉意也會檢討，未來將建立更嚴密的監督與懲處機制。

市府也回應，廠商歷年來承辦公單位的活動橫跨中央與地方，包括近3年承辦過高雄市政府、台南市政府、衛福部健保署、內政部等單位的活動，今年則是首次承辦桃園盃三對三籃球活動，桃市府尊重民進黨議員對活動瑕疵的監督，但若要在沒有事實根據的情況下抹黑公務員，著實令人遺憾。

議員 桃園 黃瓊慧 籃球

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