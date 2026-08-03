爸爸拖行李箱陪孩子換書 桃園好書交換吸引5878人創新高

父親節前夕，桃園市立圖書館年度「好書交換日」昨在總館及11個行政區同步登場，吸引大批民眾攜家帶眷參與，不少爸爸拉著行李箱、推著購物車陪孩子尋寶，開館前各館門口即湧現排隊人潮。館方統計今年共有5878人參與、成功交換2萬7815冊圖書，雙雙創下新高，展現市民持續升溫的閱讀風氣。

桃園市立圖書館表示，今年活動自7月14日至27日辦理收書集點，8月2日同步於總館及11區分館舉辦好書交換日，共募集3萬1314冊圖書，較去年成長21%；完成換書3443人，年增1%；成功交換2萬7815冊圖書，成長16%；參與人數5878人，也較去年增加5%。

活動現場充滿親子共讀氛圍。八德分館可見祖孫三代一起挑書、閱讀，中壢分館有爸爸從活動開始待到最後，去年拉行李箱、今年改背超大購物袋，只為替孩子多挑幾本書；大溪分館則有小女孩找到最喜歡的西遊記，開心對爸爸說：「回家要請媽媽念故事給我聽。」

除了親子家庭，不少愛書人也有備而來。楊梅分館一名彭姓讀者今年可交換220多本圖書，先抱走120本，再到其他分館尋寶；會稽分館則有胡姓夫妻拉著兩個大行李箱，一口氣交換116本好書，準備帶到教會與更多家庭共享閱讀。

市圖館長施照輝表示，圖書館不只是借書的地方，更是知識共享的平台，一本書最大的價值，在於持續被閱讀、被傳遞。教育局長劉仲成表示，好書交換讓閱讀資源循環再利用，也降低家庭購書負擔，讓更多孩子擁有平等閱讀機會。