從受助者變助人者 竹縣辦理財闖關活動 翻轉弱勢家庭未來

新竹縣政府前日舉辦「希望尋寶記」理財闖關活動，邀請低收、中低收入及希望存摺等方案家庭參與，以遊戲方式學習理財觀念。活動由曾受助青年擔任關主，展現受助者變助人者成果，縣府也將持續結合公益彩券盈餘等資源，透過財務教育陪伴弱勢家庭邁向自立脫貧。

新竹縣社會處表示，本次活動最大亮點，在於各項闖關內容並非由講師單方面設計，而是邀請專業講師與「希望存摺」方案青年共同發想、規畫，希望透過貼近生活的遊戲，讓親子在互動過程中，自然建立消費、儲蓄與金錢管理觀念，提升學習興趣。

值得一提的是，擔任關主的青年不少曾是「希望存摺」方案的受助者，如今已能獨立規畫活動、帶領關卡，協助其他家庭學習理財知識，不僅展現責任感與團隊合作能力，也具體呈現縣府多年推動脫貧培力的成果，從「接受幫助」逐步成長為「回饋他人」。

參與活動的家戶分享，過去總認為理財知識艱深難懂，孩子也缺乏學習興趣，但透過闖關遊戲，孩子很快就理解「想要」與「需要」的差異，回家後還主動表示想和家人一起記帳、規畫零用錢，讓家長感受到寓教於樂的成效。

社會處長陳欣怡表示，「兒少未來教育與發展帳戶」除了鼓勵家庭建立定期儲蓄習慣，更希望透過財務教育培養孩子規畫未來及獨立思考的能力。縣府未來將持續規畫更多元、有趣的互動課程，並善用公益彩券盈餘等資源，持續投入弱勢家庭培力工作，陪伴家庭逐步累積財務能力，朝自立脫貧目標邁進。

新竹縣政府舉辦「希望尋寶記」理財闖關活動，邀請低收、中低收入及希望存摺等方案家庭參與，以遊戲方式學習理財觀念。圖／新竹縣政府提供