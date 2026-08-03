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桃園敬老愛心卡點數要不要增加？張善政用800點+年金給答案

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政在市政說明會上闡述對敬老愛心卡是否增加點數和擴大消費項目。記者鄭國樑／攝影
張善政在市政說明會上闡述對敬老愛心卡是否增加點數和擴大消費項目。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府一直未鬆口敬老愛心卡800點（復興區1千點）是否要再增加，與擴大使用範圍，市長張善政今日在13區首場觀音區市政說明會指出，現在的敬老愛心卡每個月800點如果加上敬老年金每年1萬元（3節+重陽），長者等於每個月有1600元，相當於台北市的6倍之多，明年部分點數還可以在農會消費，是否也會繼續評估是否在新增其他項目嘉惠長者。

民進黨桃園市長參選人黃世杰的政見提出多項民生政策，包括敬老愛心卡升級，點數提高至每月1200點、年底不歸零，並擴大使用範圍至超商、超市、農漁會、特約醫院及健保藥局。​張善政上午在觀音區的市政說明會，提出市立醫院和敬老愛心卡未來的規畫，強調市政府要做的是老人福利跟老人健康有兩個管道，跟其他候選人好像要花大錢，是完全不一樣的做法，現在看起來也不受大多數支持。

張善政在說明敬老愛心卡的新規畫前，引用聯合報評論「敬老愛心卡政策初衷在於促進長者外出、提升社會參與、維持健康生活，點數以交通補助為主」，隨後舉例台中、台北市的敬老金、愛心卡，表示如果用上述桃園市敬老年金和愛心卡的平均數，桃園市的敬老年金一年合計1萬元，除以12個月，每個月有800多元，加上敬老愛心卡每個月800點，一個月有1600多元（點），相當於於台中、台北的5倍、6倍，也會是六都最多的點數。

張善政說​福利歸福利，市府要用敬老金引導老人出去運動，用愛心卡補助交通而且一直再加碼，明年開始還要試辦用愛心卡點數到農會消費，會為什麼會選農會而不選超市或便利商店，因為農會跟市府一直非常緊密合作推動市政，市府跟農會講好了，點數不可以買菸、不可以買酒！農會要去找有益老人家身心健康的食品，給老人做優惠促銷，老人家到農會的促銷活動有益健康，自然會消費。

按媒體報導，黃世杰提出敬老愛心卡每月點數提高至1200點、改採累積制並擴大使用範圍，在市議會引發熱議。藍營質疑，若全面實施，市府一年恐增加約70億元支出；民進黨議員主張提升使用率，讓福利更貼近長者需求，桃市府表示已研議擴大使用方案初估約增加20多億元，預計8月初公布內容，目標明年1月上路。

張善政 年金 桃園 黃世杰

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