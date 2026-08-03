推動白沙屯拱天宮周邊電桿地下化 盤點下地電桿數量約20支

苗栗縣通霄鎮知名的白沙屯拱天宮，近年報名媽祖徒步前往北港進香人數屢創新高，隨著香燈腳逐年增加，拱天宮周邊環境已逐步改善外，更將推動電桿地下化，初步盤點下地電桿數量約20支；廟方表示，電桿地下化將可提升進香時的整體安全性，平日也能讓香客們有更好的參拜體驗。

為了推動白沙屯拱天宮周邊電桿地下化，拱天宮主委洪文華特向立委陳超明求助。他表達由於香燈腳人數持續爆增，因此規畫拱天宮周邊電桿地下化，一來能美化環境，二來提升防災韌性及供電安全；最重要就是，提升進香時的整體安全性。

近日，陳超明邀集台電公司與苗栗縣政府至拱天宮現勘，主要針對廟前及白沙屯火車站前進行討論，經過盤點待下地電桿數量約20支。陳超明服務處表示，若要電桿地下化，需要適宜的配電場所進行置放，後續將會邀集相關單位針對點位及需配合的管線單位再辦理協調會與會勘，加速推動電桿下地工程。

另外，目前正在施工中的拱天宮南側聯絡道拓寬工程，苗41線部分，台電公司已允諾將配合工程辦理電桿下地工作，讓未來道路能安全同時兼顧美觀。