快訊

超現實又來了！西方男性凝視與女性主體藝術一次看

川普8度喊結束伊朗戰爭！遭酸該拿和平獎 美伊協議仍看伊朗下一步

致癌油案遭質疑知情不報 經濟部：台糖是受害者也是「好寶寶」

聽新聞
0:00 / 0:00

推動白沙屯拱天宮周邊電桿地下化 盤點下地電桿數量約20支

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近日，陳超明邀集台電公司與苗栗縣政府至拱天宮現勘，主要針對廟前及白沙屯火車站前進行討論，經過盤點待下地電桿數量約20支。圖／陳超明服務處提供
近日，陳超明邀集台電公司與苗栗縣政府至拱天宮現勘，主要針對廟前及白沙屯火車站前進行討論，經過盤點待下地電桿數量約20支。圖／陳超明服務處提供

苗栗縣通霄鎮知名的白沙屯拱天宮，近年報名媽祖徒步前往北港進香人數屢創新高，隨著香燈腳逐年增加，拱天宮周邊環境已逐步改善外，更將推動電桿地下化，初步盤點下地電桿數量約20支；廟方表示，電桿地下化將可提升進香時的整體安全性，平日也能讓香客們有更好的參拜體驗。

為了推動白沙屯拱天宮周邊電桿地下化，拱天宮主委洪文華特向立委陳超明求助。他表達由於香燈腳人數持續爆增，因此規畫拱天宮周邊電桿地下化，一來能美化環境，二來提升防災韌性及供電安全；最重要就是，提升進香時的整體安全性。

近日，陳超明邀集台電公司與苗栗縣政府至拱天宮現勘，主要針對廟前及白沙屯火車站前進行討論，經過盤點待下地電桿數量約20支。陳超明服務處表示，若要電桿地下化，需要適宜的配電場所進行置放，後續將會邀集相關單位針對點位及需配合的管線單位再辦理協調會與會勘，加速推動電桿下地工程。

另外，目前正在施工中的拱天宮南側聯絡道拓寬工程，苗41線部分，台電公司已允諾將配合工程辦理電桿下地工作，讓未來道路能安全同時兼顧美觀。

拱天宮周邊電桿地下化將可提升進香時的整體安全性，平日也能讓香客們有更好的參拜體驗。圖／陳超明服務處提供
拱天宮周邊電桿地下化將可提升進香時的整體安全性，平日也能讓香客們有更好的參拜體驗。圖／陳超明服務處提供

白沙屯 拱天宮 香燈腳

延伸閱讀

GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

影／相隔半世紀！瀕絕草鴞台中現蹤 珍貴影像聲音曝光

璨揚企業10億元打造新廠 黃偉哲盼加速完工投產

關心熊本震災 花蓮3縣長參選人提政策強化防災韌性

相關新聞

推動白沙屯拱天宮周邊電桿地下化 盤點下地電桿數量約20支

苗栗縣通霄鎮知名的白沙屯拱天宮，近年報名媽祖徒步前往北港進香人數屢創新高，隨著香燈腳逐年增加，拱天宮周邊環境已逐步改善外，更將推動電桿地下化，初步盤點下地電桿數量約20支；廟方表示，電桿地下化將可提升進香時的整體安全性，平日也能讓香客們有更好的參拜體驗。

732公寓沒管委會 桃園被點名

桃園市截至去年底共有四四一四處七層以上公寓大廈，其中七三二處尚未成立管理組織，審計處查核發現，市府八年輔導計畫預計僅完成三八○處，占未報備社區約五成，認為輔導量能仍有提升空間，市府回應強調今年已調整輔導機制，目標提高至至少完成八十件，並透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。

新聞眼／公寓設管委會 應主動輔導

桃園仍有多處公寓大廈尚未成立管理組織，表面上看是行政程序未完成，但真正癥結其實在人，許多老舊社區住戶少、年齡偏高，願意投入管理事務的人力有限，還得面對開會、收費、修繕、住戶協調等繁瑣工作，甚至擔心承擔法律責任，形成「人人都受益，卻沒人願意接」的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。