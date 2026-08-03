新聞眼／公寓設管委會 應主動輔導

桃園仍有多處公寓大廈尚未成立管理組織，表面上看是行政程序未完成，但真正癥結其實在人，許多老舊社區住戶少、年齡偏高，願意投入管理事務的人力有限，還得面對開會、收費、修繕、住戶協調等繁瑣工作，甚至擔心承擔法律責任，形成「人人都受益，卻沒人願意接」的困境。

依現行法規，公寓大廈應成立管理組織並完成報備，目的在於建立社區自主管理機制，從公共設施維護、消防設備檢修到重大修繕，都仰賴管理組織運作；若長期缺乏管理，不僅影響建物維護與公共安全，也可能增加政府後續介入成本。

然而，法令到位不代表社區就能順利運作，許多老舊公寓戶數少、住戶互動有限，加上管理費收取、公共基金提撥及修繕支出都牽涉住戶荷包，往往難以凝聚共識，每個環節都可能因出席率不足或意見分歧而停滯。

另方面，政府近年持續透過委外方式輔導社區成立管理組織，但多以協助申請、提供諮詢為主，對於缺乏帶頭者或住戶意見僵持的社區，效果仍有限，審計處此次點出的，不只是輔導件數，更反映現行輔導模式仍有精進空間。

市府推出舊公寓微型修繕補助及一站式輔導，是正向的一步，未來若能建立主動進場機制，由專業團隊陪同召開住戶會議、整合意見，並簡化成立流程、提供初期行政協助，將有助降低成立管理組織的門檻。

公寓大廈管理不只是成立一個管委會，更攸關建物安全、公共空間維護及居民生活品質，比起單純追求成立件數，如何協助更多社區跨出第一步、建立穩定的自主管理機制，更是現今公寓管理政策的重要課題。