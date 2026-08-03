732公寓沒管委會 桃園被點名

桃園市截至去年底共有四四一四處七層以上公寓大廈，其中七三二處尚未成立管理組織，審計處查核發現，市府八年輔導計畫預計僅完成三八○處，占未報備社區約五成，認為輔導量能仍有提升空間，市府回應強調今年已調整輔導機制，目標提高至至少完成八十件，並透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。

至於台中市政府二○二二年至今，輔導四八一處社區成立管理組織，二○二四年至二○二六年推動分期訪視計畫，主動盤點社區需求、提供成立管委會及共用設施修繕等補助諮詢，並結合公安申報宣導，截至去年底，累計完成訪視逾一千處社區，專案輔導成立管理組織成果均超過契約目標，今年持續辦理中。

內政部二○二二年修正公寓大廈管理條例，規定已取得建造執照的公寓大廈，應依法成立管理委員會或推選管理負責人並完成報備，桃園市政府建管處去年四五五萬元委外辦理委託案，並核定八年期輔導公寓大廈成立管理組織計畫，審計處審核去年總決算，發現委外案原訂完成八十處管理組織輔導，八十場區分所有權人會議，及九十場教育訓練，實際僅完成五十九處管理組織輔導，未達契約目標。

另截至去年底，桃園市七層以上公寓大廈共有四四一四處，其中仍有七三二處、占百分之十六點五八尚未報備，依建管處八年計畫，預計僅協助三八○處未報備社區成立管理組織，約占列管未報備社區百分之五十一點九一，顯示輔導量能仍有待提升。

市府建管處回應指出，八年輔導三八○處管理組織，是依當時人力及執行量能所訂定的階段性目標，近年輔導成果已逐年提升，二○二三年起依序廿四件、卅八件、五十九件，呈現穩定成長，針對去年委外廠商未達履約目標，已依契約辦理扣款，今年則滾動調整履約方式，改採逐案追蹤輔導機制，今年度目標提高至至少完成八十件。

建管處表示，為加速老舊公寓成立管理組織並改善居住環境，市府今年五月推出舊公寓微型修繕補助計畫，凡屋齡卅年以上、四至六層且尚未成立管理組織的老舊公寓，完成管理組織報備後，可申請最高二萬元管理組織成立行政費補助，以及共用部分修繕補助，最高補助實際支出百分五十、每棟最高八萬元。

市府提供一站式輔導服務，協助社區從成立管理組織到申請補助，目前已受理十九件補助申請，其中五件已完成管理組織報備，後續將持續透過輔導與補助雙軌並行，提升社區成立管理組織意願及管理效能。