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新竹湖口工廠殘火處理 8/3上午7至10時交管
新竹縣湖口鄉光復北路1間工廠昨天上午發生火警，消防局今晚指出，目前持續執行殘火處理，為維護救災作業及道路通行安全，8月3日上午7時至10時周邊將實施交通管制。
新竹縣政府消防局透過訊息通報表示，昨天上午11時21分接獲報案，指湖口鄉光復北路發生工廠火警，工廠3樓竄出火舌及大量黑煙，無人受傷受困，立即拉水線滅火，同時於建築周邊執行防護作業。
消防局今晚指出，現場持續執行殘火處理、降溫及火場安全監控作業，為維護救災作業及道路通行安全，8月3日上午7時至10時，光復北路周邊將實施交通管制。
消防局表示，管制點設於光復北路與工業二路、工業三路及工業四路周邊路口，管制區域內原則上僅放行區內員工進入，其餘民眾及車輛請改道行駛，將持續掌握現場狀況，待殘火處理作業完成並確認安全無虞後，依情形調整或解除交通管制。
消防局表示，殘火處理期間如仍有煙霧或異味，周邊住戶請緊閉門窗，並視情況關閉冷氣及空調設備，避免煙霧進入室內。
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