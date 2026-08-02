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竹縣湖口鄉光復北路工廠火災殘火處理 明上午實施交通管制

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竹縣湖口鄉光復北路工廠火災殘火處理 8月3日上午實施交通管制

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉光復北路周邊8月1日上午11時21分發生工廠火災，新竹縣政府消防局目前持續執行殘火處理、降溫及火場安全監控作業。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉光復北路周邊8月1日上午11時21分發生工廠火災，新竹縣政府消防局目前持續執行殘火處理、降溫及火場安全監控作業。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣湖口鄉光復北路周邊8月1日上午11時21分發生工廠火災，新竹縣政府消防局目前持續執行殘火處理、降溫及火場安全監控作業。新竹縣消防局說，為維護救災作業及道路通行安全，8月3日上午7至10時，光復北路周邊將實施交通管制

依交通管制位置圖，管制點設於光復北路與工業二路、工業三路及工業四路周邊路口。管制期間，管制區域內原則上僅放行區內員工進入，其餘民眾及車輛請改道行駛；實際管制範圍及通行方式，以現場標誌及管制人員指揮為準。

縣消防局表示，消防人員將持續針對燃燒位置及可能蓄熱區域進行檢查與降溫，以降低復燃風險。由於交通管制時間適逢上班尖峰時段，呼籲前往新竹工業區及周邊地區的上班人員提前規劃替代道路、提早出門，並避開光復北路管制路段，以免影響行程。

管制期間，周邊道路交通可能受到影響，請用路人減速慢行並配合現場警消及交通管制人員指揮。殘火處理期間如仍有煙霧或異味，周邊住戶請緊閉門窗，並視情況關閉冷氣及空調設備，避免煙霧進入室內。

新竹縣政府消防局將持續掌握現場狀況，待殘火處理作業完成並確認安全無虞後，依現場情形調整或解除交通管制。

火災 交通管制 新竹縣

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