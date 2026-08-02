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桃園壢之慶中元親子彩繪燈籠掛水燈排 副市長蘇俊賓：文化保存與創新

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓參加中壢仁海宮「壢之慶」系列活動，和學生們一起彩繪中元節燈籠。圖／新聞處提供
蘇俊賓參加中壢仁海宮「壢之慶」系列活動，和學生們一起彩繪中元節燈籠。圖／新聞處提供

桃園市仁海宮「壢之慶－中元祭」系列活動首場親子共創彩繪燈籠登場，副市長蘇俊賓昨天下午與大小朋友揮灑創意、彩繪Q版水燈，為即將登場的中元慶典揭開序幕。

蘇俊賓表示，中壢仁海宮的中元祭-水燈排遶境，至今保存著全國唯一的人力拉縴豎燈傳統，並持續融入年輕世代的創新元素，讓年輕人透過彩繪水燈體驗一切，展現文化保存與創新並進的成果。

蘇俊賓說，今年是他第三度參加仁海宮水燈彩繪活動，尤其除了廟旁的新街國小，還有其他10校學生參加，代表越來越多的家庭投入中元文化傳承。他鼓勵學生們盡情發揮創意，把對家鄉的祝福融入作品，讓充滿童趣的創作為傳統文化注入嶄新活力。親子創意繪製的漂亮燈籠，也將掛在壯觀的水燈排，在夜光下耀眼發光。

仁海宮董事長王介禧表示，中元慶典是地方重要的文化資產，近年透過彩繪燈籠等活動，讓更多家庭走進廟埕認識傳統文化，不僅增進親子互動，也讓信仰文化以更貼近生活的方式向下扎根。新街國小校長王寵銘說明，彩繪水燈不只是藝術創作，更是一堂結合文化、美感與生活教育的學習課程，讓孩子在暑假期間走出校園、走入地方文化，在創作中培養美感素養，也加深對家鄉文化的認同。

中壢區公所副區長鄭伊庭表示活動共開放125組親子報名，吸許多家庭熱情參與，現場氣氛熱絡、歡笑聲不斷。彩繪燈籠完成後，會組裝成「兒童Q版水燈排」，並於今年中元祭系列活動期間展示，成為祈福水燈排的一部分，展現傳統民俗與藝術創作融合的多元樣貌。

中壢仁海宮董事長王介禧（左起）、桃園副市長蘇俊賓為學生們彩繪的燈籠喝采。圖／新聞處提供
中壢仁海宮董事長王介禧（左起）、桃園副市長蘇俊賓為學生們彩繪的燈籠喝采。圖／新聞處提供

中壢仁海宮「壢之慶」系列活動首場彩繪燈籠，大小朋友的作品都會掛上水燈牌。圖／新聞處提供
中壢仁海宮「壢之慶」系列活動首場彩繪燈籠，大小朋友的作品都會掛上水燈牌。圖／新聞處提供

蘇俊賓 彩繪 親子

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