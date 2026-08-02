審計處指桃市嬰幼兒托育資源不均家長偏好公托？婦幼局提獎勵對策

桃園市審計處指出，市政府為打造友善嬰幼兒托育環境，持續增設公設民營托嬰中心、社區公共托育家園，並擴大準公共化托育供給量，但是仍有多數行政區設置數量無法滿足家長需求，尤其公共托育家園候補人數遠高於能提供名額3至8倍之多。

婦幼發展局說明，截至6月底，桃園市已設置61處公共托育設施，除持續擴增公共托育量能，市府也積極推動準公共托育政策，目前準公共托嬰中心及準公共居家托育人員簽約率，已達95%以上，透過公私協力模式共同提供托育服務，讓多數家庭皆能就近取得托育資源並申領托育補助，以減輕育兒經濟負擔。

此外，為進一步平衡各行政區托育資源發展，市府今年創新推出「桃園市補助民間設置托嬰中心實施計畫」，針對托育資源相對不足區域，鼓勵企業及民間單位投入托育服務，透過補助開辦設施設備及租金等經費，協助設置托嬰中心，持續增加收托量能，擴大托育服務供給，提供家長更多元且便利的托育選擇。

審計處在相關報告表示，市政府提供平價且近便托嬰服務與優質的嬰幼兒照顧環境，讓家長多有選擇與減輕送託的經濟負擔，至去年底，已布建公共托育機構56家，可收託名額1808人，另準公共化托育機構、準公共化居家托育人員（保母）可收託名額分別為6976人、4880人，合計1萬3664人。

檢視桃園市近3年（2023至2025）公共及準公共化（含機構式及居家式托育）托育資源，可收託名額由1萬821人，提升至1萬3664人，托育資源覆蓋率也由31.69% 提升至46.44%，成長14.75百分點，不過除蘆竹、中壢、桃園及龜山4行政區去年度公共、準公共托育覆蓋率高於整體覆蓋率，其他9個行政區卻低於整體覆蓋率，各行政區的公共及準公共化托育資源配置未均衡。

審計處統計，桃園市38家公設民營托嬰中心，及18家社區公共托育家園，核定收託人數分別為1592、216 人，但是登記嬰幼兒托育候補人數分別為4053、833人，為核定收託人數的2.55倍、3.86倍，其中龜山及桃園區的公設民營托嬰中心、公共托育家園候補人數皆為核定收託人數的3至8倍。

另準公共托育供給量已擴充至1萬1856人（含機構式及居家式托育），但實際嬰幼兒收托人數僅8436人，收托率71.15%，與公共托育候補比2.55倍及3.86倍相較，凸顯桃園市多數家長偏好公共托育機構服務。

審計處認為，婦幼局提升現階段嬰幼兒托育公共化程度，雖預計在蘆竹、中壢及桃園等7個行政區，再規畫10家公設民營托嬰中心或社區公共托育家園，預估可增加收托名額348人，但仍與現階段登記候補人數差距甚大，無法滿足父母對嬰幼兒公共化托育服務的殷切期待。

婦幼局針對審計處行文要求改善上述問題，函復表示嬰幼兒托育資源布建方面，已積極透過市政府的公有建物調配機制，爭取設置托育據點，另協助民間業者設立托嬰中心，及培力居家托育服務中心，研擬補助及鼓勵私人、非營利團體及企業至托育資源不足的區域設置，以降低區域間資源不平衡的狀況。

又為提升準公共化托育使用率，婦幼局將針對符合公共托育設施第一、二序位的候補兒童，送托至準公共托育者提供增額補助，至今年4月，桃園市整體嬰幼兒托育服務量能已提升至1萬5288人，整體托育覆蓋率達 54.23％。

婦幼局表示，家長於等待候補期間或依家庭需求規畫托育安排時，可善加運用準公共托育服務資源，除可請領中央托育補助，符合公共托育設施第一序位或第二序位資格之幼兒，如送托準公共托育服務者，市府另透過「友善托育補助2.0」提供增額補助，使家庭實際負擔費用比照公共托育設施，進一步減輕家庭照顧負擔。市府將持續透過公共托育設施布建、準公共托育服務推動及補助民間設置托嬰中心等多元措施，逐步完善0至2歲幼兒托育服務網絡，打造更友善、更安心的育兒環境，陪伴年輕家庭安心生。