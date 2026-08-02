桃園盃三對三籃球賽爆大量幽靈隊 桃園市體育局致歉

桃園盃全國三對三籃球賽1日開打，但首日賽事就遭質疑有大量「幽靈隊伍」，導致選手久候再因對手棄權晉級引發熱議。桃園市政府體育局今天致歉，並表示若有違失將依契約規定辦理。

桃園市政府昨天才宣布，桃園盃全國三對三籃球賽今年邁入第10屆，自1日起至8月23日陸續於竹圍漁港、桃園高中、龍潭國道三號橋下籃球場及中央大學等場地展開賽事，今年吸引超過2000隊、近8000名選手報名參加。

不過有民眾在Threads上發文表示，「主辦單位創一堆幽靈隊名浪費大家時間很好玩嗎」，等半天，場場對手棄權，「一看就是AI 一鍵生成隊名，難怪不用報名費，懂都懂」。

有民眾留言回應「桃園辦個籃球比賽都能造假」；也有人質疑「底價新台幣500萬的標案可以這樣搞，誇張」，還有民眾留言「什麼都是作假，這真的很中國」。不過也有民眾留言緩頰表示「賽程太晚出來，導致有些人上班時間已無法喬開，不是所有人都是週休二日，真的很想參賽，且也不能替換球員名單，只好棄賽」。

體育局回應記者詢問表示，部分球隊反映等待比賽時間過長，體育局深表歉意，已檢討相關機制，今天上午賽事進行期間，如已確認部分球隊未完成報到且確定棄權，而同組賽程中較晚出賽球隊已可確認晉級資格時，賽務單位將立即通知，不再要求於原排定時間到場等待。

體育局說，調整措施將在不影響競賽公平性及賽事秩序前提下執行。為完善本賽事規劃，將研議賽事報名審核機制，有關選手報到率較低一事，體育局也正與執行廠商清查報名情形，若發現有違失情形，將依契約規定辦理，做為往後賽事規劃參考。