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桃園下南崁人口暴增 民代籲捷運開發同步補足公共設施

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線G12至G14整體開發案持續審議，民代呼籲及早規畫市民活動空間，市府都發局回應，全案仍在都市計畫審議階段，後續規畫內容尚待市府及內政部都市計畫委員會審議確認。圖／桃園市都發局提供
桃園捷運綠線G12至G14整體開發案持續審議，民代呼籲及早規畫市民活動空間，市府都發局回應，全案仍在都市計畫審議階段，後續規畫內容尚待市府及內政部都市計畫委員會審議確認。圖／桃園市都發局提供

桃園捷運綠線G12至G14整體開發案持續審議，民代指出，下南崁未來將因捷運建設及整體開發帶動人口快速成長，但既有市區公共設施用地已趨飽和，鄰近里民長期缺乏市民活動空間，若未及早規畫，未來恐面臨公共服務不足。市府都發局回應，全案仍在都市計畫審議階段，後續規畫內容尚待市府及內政部都市計畫委員會審議確認。

議員錢龍表示，下南崁現有里辦公處、社區發展協會、長者共餐、關懷據點及各項社區活動，都面臨沒有適當場地可用的問題；如今G12至G14整體開發是補足公共設施的最佳時機，建議在站區預留市民活動中心用地，或比照其他案例，在社會住宅一樓或低樓層規畫市民活動中心、多功能教室、微型運動中心及社區共享空間，兼顧居民活動與長照需求。

他也呼籲民政局盤點正興里、福興里、福昌里及蘆興里未來公共設施需求，與都發局共同研議，將地方需求納入整體開發方案，讓都市建設與公共服務同步成長。

都發局表示，G12至G14都市計畫草案已於去年公開展覽，目前已收到超過300件人民陳情，專案小組已召開6次會議，預計再開3次審議，今年10月起討論實質規畫內容，目標明年完成市都委會審議後送內政部。

都發局指出，全案面積347.08公頃，現行草案規畫183.32公頃公共設施，占總面積52.86%，包括G12站農貿市集、機關用地及G14站大型公園、公園綠地，並規畫航空城聯外道路、長榮路幸福路延伸及南竹路拓寬等交通建設，後續將依都市計畫審議結果定案。

南崁 捷運 人口

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