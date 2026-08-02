無人機夯 苗栗縣審計室審核意見出爐

俄羅斯、烏克蘭戰爭，無人機扮演戰要戰力，苗栗縣審計室審核苗栗縣政府採購無人機，無人機應用在山區道路及邊坡災害復建工程，都應納入招標文件，規定非紅供應鏈，及平戰轉換共通性規格，並提升防災韌性。

苗栗縣審計室公布苗栗縣決算審核報告，針對無人機部分，指出縣府暨所屬機關及學校2023年至2025年採購無人機50架、870萬餘元，而行政院公共工程委員會今年初修正投標須知範本，增訂無人機專屬條款及訂定遙控無人機採購作業指引，宜通知所屬機關及學校依規定納入招標文件。

根據公共工程委員會投標須知範本，增訂無人機專屬條款，及遙控無人機採購作業指引，明確規定採購無人機非紅供應鏈，限制大陸、香港、澳門廠商參與，及平戰轉換共通性規格。

此外，氣候變遷，強化防災韌性，風災等導致道路中斷、路基流失、邊坡塌陷之災害復建工程，無人機空拍影像適用設計前勘查、驗收，及養護管理等情形之判識，縣府研議納入契約或作業規範，輔助掌握工程執行及維護管理作業。

審計室指出，部分機關或學校人員未持有無人機專業操作證，致無人機有低度使用情形，宜善用全國首座在苗栗地區無人機考照場舉辦相關研習課程，鼓勵所屬人員取得無人機專業操作相關證照，及妥適規畫使用無人機，以發揮預期效益。

縣府回復已函請各單位、所屬機關及學校與鄉鎮市公所，依規定加強注意無人機採購作業，持續舉辦相關研習課程，並鼓勵所屬人員取得無人機專業操作相關證照，及督促所屬妥適規劃使用無人機。