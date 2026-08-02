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高溫曝曬烤酷暑陳鶴文盼竹市設公園遮蔭 市府：持續規畫、推動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
夏天高溫不斷，欲以無黨籍參加年底竹市南區議員選舉參選人陳鶴文指出，竹市不少戶外公園遊戲場面臨遮陽、防曬不足問題。記者王駿杰／攝影
夏天高溫不斷，欲以無黨籍參加年底竹市南區議員選舉參選人陳鶴文指出，竹市不少戶外公園遊戲場面臨遮陽、防曬不足問題。記者王駿杰／攝影

夏天高溫不斷，欲以無黨籍參加年底竹市南區議員選舉參選人陳鶴文指出，竹市不少戶外公園遊戲場面臨遮陽、防曬不足問題，但國外的遊戲場國家標準已將「遮蔭與防曬」與安全檢查表、風險評估並列，台南市也從2022年起分年編列經費施作特色公園降溫設施，建議市府規畫既有遊戲場先做遮蔭補強，之後新建、汰換公園再將防熱曝曬納入設計階段。

新竹市府養工處表示，近年竹市已陸續於多處公園增設相關遮蔭設施，如明湖公園、關新公園、中央公園，今年度將針對興學公園、新竹公園、長春公園、高峰公25公園進行設置。

養工處指出，另針對高溫曝曬問題，除遮蔭設施外，市府於遊戲場改善或更新工程中，亦視各公園場地條件，評估採行多元改善方式，例如透過增加喬木植栽形成自然遮蔭、選用較低熱吸收之鋪面或材料等方式，以降低高溫曝曬影響並提升使用舒適性。

養工處說，考量公園屬戶外開放空間，相關改善措施仍須兼顧遊具安全距離、通行動線、景觀配置及後續維護管理等因素，將以整體環境改善方式逐步推動。後續市府亦將持續關注各公園遊戲場日照條件及使用情形，於辦理更新或改善工程時滾動檢討相關改善措施，以提升兒童使用安全及舒適度。

陳鶴文表示，台灣現行的兒童遊戲場安全規範，管的是「地墊夠不夠軟」、「周遭有沒有障礙物」，唯獨沒有明文規定「遮蔭」。今年5月新北勢新莊區快樂公園溜滑梯甚至經烈日曝曬飆破54度高溫。

因此，台南市從2022年起分年編列經費，一路做到現在77座特色公園，把遮陽風帆、喬木樹蔭、噴霧降溫、低蓄熱鋪面當成規畫重點；台北市也開始研擬兒童戶外遊具的防熱標準。澳洲的遊戲場國家標準AS 4685.0，把「遮蔭與防曬」獨立成一個專章，跟安全檢查表、風險評估並列。

陳鶴文說，建議市府規畫在既有遊戲場做遮蔭補強，用遮陽架、棚架這類成熟、成本可控的做法，優先處理曝曬最嚴重的遊具區與沙坑。另外，未來新公園、遊具更新工程，市府也應從設計採購就把遮蔭棚納入，不要讓下一批孩子重複同樣的問題。

夏天高溫不斷，欲以無黨籍參加年底竹市南區議員選舉參選人陳鶴文指出，竹市不少戶外公園遊戲場面臨遮陽、防曬不足問題。記者王駿杰／攝影
夏天高溫不斷，欲以無黨籍參加年底竹市南區議員選舉參選人陳鶴文指出，竹市不少戶外公園遊戲場面臨遮陽、防曬不足問題。記者王駿杰／攝影

高溫 公園 防曬

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