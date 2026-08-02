12萬人朝聖桃園音樂節　盧廣仲、周湯豪嗨翻竹圍漁港…玖壹壹今壓軸

暑假最夯音樂盛事之一「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」昨晚在桃園竹圍漁港登場，吸引12萬人到場，盧廣仲、周湯豪等人氣歌手接力演出，三大舞台從早一路鬧熱到晚間；今天則由韓國創作饒舌歌手Wonstein、玖壹壹等重量級卡司接棒開唱，邀請樂迷把握最後機會共度夏夜。

第二屆桃園珍珠海岸國際音樂節今年擴大舉辦，以「珍珠國際」、「海岸熱血」及「築夢世界」三大舞台串聯音樂、運動及文化，從下午起便吸引大批民眾走進竹圍漁港，無論舞台前、港區步道或休憩空間，隨處可見席地而坐的民眾，有粉絲、樂迷或是球迷無不耐著酷暑，只為欣賞喜愛歌手演出和球星現身。

昨首日由KTS烤吐司人聲樂團率先演出，孤寂輔導室、羊駝小姐、馬來西亞樂團babychair、忒修斯、呂允、芒果醬輪番登場，晚間則由盧廣仲、周湯豪接力演唱，從創作、流行到搖滾，多元曲風陪伴樂迷從白天一路聽到夜晚，也為今年珍珠海岸國際音樂節揭開序幕。

除了演唱會卡司，活動也結合運動元素，美國職籃NBA兩屆灌籃王查克·拉文（Zach LaVine）也受邀參與桃園盃全國三對三籃球賽及球星交流活動，晚間帶著家人一行6人現身珍珠國際舞台與民眾互動，成為今年音樂節的跨界亮點之一。

「築夢世界」舞台同步舉辦第14屆桃園鐵玫瑰熱音賞校園組決賽，今年共有來自11個國家及地區、328組音樂人報名，歷經初選、複賽後，由10強站上決賽舞台，最後由「Cigarette Summer 香煙夏日」獲得玫瑰大賞獎，郭文芯Mansum獲玫瑰評審獎，泰杉與瞎貓樂團獲玫瑰優等獎，「書名號」獲玫瑰人氣獎，展現新生代音樂人的創作能量。

桃園市長張善政表示，珍珠海岸國際音樂節去年首辦獲得熱烈回響，今年持續把音樂、運動、文化與海岸觀光結合；而邁入第14屆的鐵玫瑰熱音賞，今年更吸引超過11個國家及地區音樂人參賽，希望持續透過競賽、培訓及展演平台，打造桃園具代表性的國際音樂品牌。

錯過昨晚的民眾也別扼腕，今天還有壓軸重頭戲！「珍珠國際」舞台將由The ACES、基姜、桃子A1J、SADOG、青原、七愛、韓國創作歌手Wonstein、GIGI及天團玖壹壹接力開唱；「築夢世界」舞台則舉辦鐵玫瑰熱音賞社會組決賽，由Donsir、鯊魚煙囪及粗大Band帶來演出。另「海岸熱血」舞台也持續安排籃球互動活動，讓民眾白天看球、傍晚看表演、晚上聽演唱會，一次感受桃園夏季最具代表性的濱海音樂盛會，也為今年珍珠海岸國際音樂節畫下精彩句點。

「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」昨晚由市長張善政揭幕，兩屆NBA灌籃王查克·拉文（Zach LaVine，右二）除與球迷近距離互動，也帶著愛妻和家人一行6人到場和民眾打招呼。記者陳恩惠／攝影

第二屆桃園珍珠海岸國際音樂節昨晚在竹圍漁港揭幕，沒參加的民眾也別扼腕，今晚還有超強卡司。圖／桃園市政府提供

盧廣仲的演出讓現場高潮不斷。記者陳恩惠／攝影

竹圍漁港的第二屆桃園珍珠海岸國際音樂節，因為盧廣仲、周湯豪等人氣歌手嗨翻天。記者陳恩惠／攝影

第二屆桃園珍珠海岸國際音樂節昨晚在竹圍漁港揭幕，市長張善政及市府觀光旅遊、文化、體育、農業、青年等各局處首長均到場參加，現場湧入12萬人朝聖。記者陳恩惠／攝影

在國際音樂節開幕前，位於竹圍漁港天幕廣場的「海岸熱血舞台」先進行國際職籃球星交流賽，今年邀來NBA兩屆灌籃王查克·拉文（Zach LaVine，右五）參加。記者陳恩惠／攝影

周湯豪一出場，現場尖叫聲不斷，幾乎要暴動了。記者陳恩惠／攝影

美國職籃NBA兩屆灌籃王查克·拉文（Zach LaVine）也帶著家人一行6人參加音樂節揭幕。記者陳恩惠／攝影