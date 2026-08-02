珍珠海岸國際音樂節 桃園昨開幕

「二○二六桃園珍珠海岸國際音樂節」昨晚盛大開幕，市長張善政致詞說，去年活動成功吸引突破廿萬人次造訪，為桃園濱海觀光奠定堅實基礎；今年活動以「聲音上岸，世界連線」為核心主題，完美融合國際音樂、體育賽事與本土多元文化，不僅要讓世界看到台灣，更要讓全世界聽見桃園的聲音。

首日活動由盧廣仲、周湯豪等重量級卡司熱情開唱，兩屆ＮＢＡ灌籃王查克·拉文（Zach Lavine）除與球迷近距離互動，也帶著家人和民眾打招呼，完美將國際體育能量與音樂碰撞，掀起首日跨界震撼高潮，讓世界看見桃園的無限美麗與發展潛力，持續打造最佳跨文化交流橋梁與合作機會。

今天三個舞台的精彩重頭戲即將全面引爆！珍珠國際舞台將由The ACES打頭陣，接續基姜Kincyang、桃子A1J、SADOG、青原FIDA，並重磅迎來日本歌手七愛、韓國饒舌歌手Wonstein、印尼GIGI，壓軸則由人氣天團玖壹壹嗨翻濱海夜空。

築夢世界舞台同步舉辦鐵玫瑰熱音賞社會組決賽，邀請Donsir、鯊魚煙囪及粗大Band演出；海岸熱血舞台則持續進行桃園盃全國三對三籃球賽及職籃球星交流賽。

市長張善政邀請全國民眾走訪竹圍漁港，同步串聯地景藝術節與祭出天天抽現金、周周抽禮券與月月抽汽車大獎的桃園購物節，盡情享受最豐富的夏日濱海音樂盛宴。