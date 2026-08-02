中壢巨蛋 地方憂交通配套不足

桃園市中壢體育園區預計要蓋能容納二點一萬人的巨蛋體育館，ＢＯＴ案預計二十五日開標，地方樂見建設發展，但憂周邊交通配套不足成阻力，民代強烈建議市府加速規畫及推動；市府表示，園區會有捷運經過，交通將以大眾運輸為導向。

「中壢體育園區ＢＯＴ案」位於中壢區環中東路、環運路交界，基地面積約九公頃，除了巨蛋體育館，也規畫一座購物中心，市府預計引進民間近四百億元資金建造，盼此處成為南桃園升級的核心引擎。招商案三月廿三日公告，原定六月廿三日截止收件，後因潛在廠商反映準備時間不足，改到本月廿五日截止。

桃園市議員謝美英指出，中壢巨蛋是南桃園脫胎換骨的關鍵建設，但大型建設不能只看場館規模，必須同步解決二萬人進、離場的交通問題。萬一巨蛋蓋好了，觀眾被困在車陣進退兩難，「這顆蛋就不是金蛋，是完蛋」。

謝美英說，中壢巨蛋目前正在招商，市府預計最快二○三五年啟用，除了運動場館，還會有購物中心，但以體育園區現況道路、路幅寬度評估，根本不足支撐未來交通量能。解決方法除了靠捷運綠線延伸中壢，平面道路規畫也不可省，龍岡路三期拓寬喊了二十年，預算從二十億元變五十億元，何時動工？

桃園市政府表示，體育園區未來人流疏導以大眾運輸為導向，捷運為主、公車為輔，大型活動期間除加密捷運班次，也會透過道路管制、號誌調整及設立接駁車等方式降低衝擊。為滿足自行開車的民眾需求，園區也規畫四千個汽車停車格、四千七百個機車停車格，未來會視使用情況滾動調整。