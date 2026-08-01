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桃園新屋土方暫存場噪音、汙染問題挨批 廠商：正研擬改善方案

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
位於桃園市新屋區湧泉路上106號的土方砂石暫存分篩場，配合地下水管線施作，但工程造成嚴重風飛沙、噪音及農排堵塞問題。圖／陳睿生提供
位於桃園市新屋區湧泉路上106號的土方砂石暫存分篩場，配合地下水管線施作，但工程造成嚴重風飛沙、噪音及農排堵塞問題。圖／陳睿生提供

位於桃園市新屋區湧泉路上106號的土方砂石暫存分篩場，配合地下水管線施作，但工程造成嚴重風飛沙、噪音及農排堵塞問題，且該工地竟緊鄰住宅聚落不到20公尺，引起地方強烈抗議。7月31日上午地方辦理會勘，當地住戶集結前往抗議，廠商回應，已在研擬改善方案，會持續蒐集地方意見。

據瞭解，新屋區湧泉路上106號工地，自水公司下包廠商買斷該處，用來土方分篩、堆置工程，但因緊鄰聚落，大量砂石塵土、工程噪音等狀況，造成地方怨聲載道。

有民眾質疑，帶大量砂石車進場，載運進來的土質也不知來源為何，該工廠排水引入周邊水利溝渠，造成砂石流向稻田，田地被汙染，但因現行法規卻未能規範，居住權嚴重受損。

笨港里里長黃建興表示，砂石車大量進駐，佔據道路，影響民眾通行，且砂石堆過高，塵土飛揚，周邊民眾直言不敢開窗，另外因分篩作業導致大量噪音傳出，民眾飽受困擾，且該砂石排水也影響周邊稻田生長，排水淤沙影響農水路等，嚴重影響鄰近鄉親的生活品質與健康。

桃園市議員陳睿生指出，會勘時要求廠商即刻起停工，並規畫辦理遷廠事宜，工地作業嚴重破壞周邊環境，且離住宅聚落過近、影響甚鉅，要求廠商「即刻起停工並規畫辦理遷廠」，同時要求台水於一周內回覆處置作法，若廠商未改善或未與居民達成共識，主管機關應依契約「強制解除契約」。

桃園市建管處回應，按桃園市營建剩餘土石方管理自治條例第25條，承包廠商未依營建剩餘土石方處理計畫辦理者，應由工程主辦（管）機關要求限期改善。逾期未改善者，按契約規定扣帳、停止估驗或終止契約。

對此，負責廠商回應，4月已有會勘1次，近日又再會勘，靜待市府局處會勘結果，若有不合規定之處，會盡量配合改善。地方提到的噪音、汙水、施工時間及交通，已在研擬解決方案，也會持續蒐集地方意見，多與鄰里長輩溝通，每周都有跟地方關心蒐集意見，可能有疏漏的地方，會再加強改善，這是承接自來水公司的工程，如有其他要求，也會依法改善。

位於桃園市新屋區湧泉路上106號的土方砂石暫存分篩場，配合地下水管線施作，但工程造成嚴重風飛沙、噪音及農排堵塞問題。圖／陳睿生提供
位於桃園市新屋區湧泉路上106號的土方砂石暫存分篩場，配合地下水管線施作，但工程造成嚴重風飛沙、噪音及農排堵塞問題。圖／陳睿生提供

土方 噪音 工地

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